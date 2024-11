Basisspeler kondigt live op tv afscheid bij Ajax aan volgens Ronald de Boer

Ronald de Boer is ervan overtuigd dat na dit seizoen transfervrij vertrekt bij Ajax. Die conclusie trekt de analist en oud-voetballer naar aanleiding van het interview dat Rensch donderdagavond na afloop van Real Sociedad - Ajax (2-0 verlies) gaf aan Ziggo Sport.

Rensch verscheen na afloop van het duel in Baskenland voor de camera van Ziggo Sport. Hij werd door verslaggever Wytse van der Goot gevraagd naar zijn toekomst, nu hij zijn contract, dat na dit seizoen afloopt, nog altijd niet heeft verlengd. Derhalve lonkt een transfervrij vertrek voor Rensch. “Ik focus me gewoon echt op Ajax. Ik voel me goed bij Ajax, ik zit lekker in mijn vel en ik speel goed. Ik heb een rol die goed bij me past. Ik zit hier dus goed. Natuurlijk loopt mijn contract wel af, dus dat gaan we zien”, reageert de rechtsback.

LEES OOK: Wesley Sneijder verbijsterd over gedrag van Brian Brobbey, dat op tv niet te zien was

Van der Goot vraagt Rensch vervolgens ‘of hij in gesprek is met Ajax’. “Ja, ja, zeker”, antwoordt de 21-jarige verdediger. “Niet per se nu al, maar ook vorig seizoen al. Ik ben altijd wel met Ajax in gesprek. Ik ben een jongen van de club, maar hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans is dat ik bijteken”, bekent Rensch, die daar vlot aan toevoegt: “Maar het kan zo weer veranderen. We gaan het zien.”

Vervolgens spreekt De Boer in de studio van Ziggo Sport stellig de verwachting uit dat Rensch na dit seizoen transfervrij zal vertrekken bij Ajax. “Nee, die gaat weg. Dat hoor ik. Hij houdt de opties open, en dat begrijp ik ook wel, maar hij kan niet in een betere positie zitten nu.”

