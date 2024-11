Wesley Sneijder verbijsterd over gedrag van Brian Brobbey, dat op tv niet te zien was

Wesley Sneijder is kritisch op na het Europa League-duel van Ajax met Real Sociedad (2-0 verlies).

Voor Brobbey duurde de wedstrijd tegen Real Sociedad slechts 34 minuten. De aanvaller kwam kort daarvoor in botsing met doelman Álex Remiro en ging met veel pijn naar de grond. Hij werd vervolgens opgelapt door de medische staf van Ajax en hervatte de wedstrijd, maar moest de strijd na drie minuten alsnog staken. Zijn vervanger was Christian Rasmussen.

Sneijder, die namens Ziggo Sport aanwezig is in San Sebastián, vindt het onacceptabel dat Brobbey de wedstrijd weer hervatte. Volgens de oud-voetballer negeerde de spits het doktersadvies van de medische staf. “Ik zag het vanaf de tribune. Hij was in discussie met de dokter. Ik dacht te zien dat de dokter zei dat hij niet meer terug het veld in kon.”

“Daar was Brobbey teleurgesteld over: dat zag je aan zijn lichaamshouding”, beweert Sneijder. Dat Brobbey het doktersadvies negeerde, was op televisie niet te zien. “Uiteindelijk gaat hij toch weer het veld in en wordt hij er na drie minuten, zittend van het veld, weer afgehaald Dat kan niet, dat kan niet. En zeker niet met een hoofdblessure”, aldus Sneijder.

