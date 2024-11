Francesco Farioli komt met bizar antwoord op blessure van Brian Brobbey

Een forse tegenvaller voor Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad. haakte na een halfuur spelen geblesseerd af.

Ajax moest het in San Sebastián al stellen zonder Mika Godts (blessure) en Wout Weghorst (ziek). Voor Brobbey duurde de wedstrijd slechts 34 minuten: na een botsing met doelman Álex Remiro moest de spits de strijd staken.

Ajax-trainer Francesco Farioli kwam met een opmerkelijk antwoord op het uitvallen van Brobbey. Dat Christian Rasmussen als vervanger van Brobbey binnen de lijnen kwam was geen verrassing, maar opvallend was dat de Deense rechtsbuiten de positie van Brobbey in de punt van de aanval één op één overnam, in plaats van bijvoorbeeld Chuba Akpom of Bertrand Traoré. Rasmussen speelde nog nooit als midvoor in het eerste van Ajax.