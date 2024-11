Ajax moet vrezen: basisklant wordt nadrukkelijk gelinkt aan FC Barcelona

Het is nog altijd de vraag of na dit seizoen nog het shirt van Ajax draagt. De rechtsback is weliswaar een zekerheidje in het elftal van trainer Francesco Farioli, maar door zijn aflopende contract lijkt hij bezig te zijn aan zijn laatste maanden in Amsterdam. Ajax zal in ieder geval haast moeten maken, want FC Barcelona heeft hem in het vizier als mogelijke versterking. Dat meldt Sport althans. Tottenham Hotspur en Liverpool zouden Rensch ook op het lijstje hebben staan.

De vleugelverdediger brak in het seizoen 2020/21 door in de hoofdmacht van Ajax. Door blessureleed bij Noussair Mazraoui kreeg Rensch veel speeltijd, maar in het daaropvolgende seizoen gold hij als stand-in van de Marokkaan. Mazraoui verliet Ajax na dat seizoen, waardoor Rensch de eerste rechtsback werd. Hij slaagde er echter niet in een onbetwiste indruk achter te laten. Rensch was meermaals het mikpunt van kritiek. Zelfs aan het begin van dit seizoen nog, maar hij heeft zich onder Farioli ontwikkeld tot een betrouwbare verdediger.

Artikel gaat verder onder video

Het is echter de vraag of Ajax hem nog heel lang tot de beschikking heeft. Rensch heeft een aflopend contract en de onderhandelingen zijn al een tijdje gaande, maar een akkoord lijkt vooralsnog niet aanstaande. De verdediger liet zich er in september nog over uit. “Ik ben een kind van de club. Het zou ook raar zijn als ze niet willen verlengen. We zijn altijd in gesprek. Over het contract en over andere zaken”, zo vertelde hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Of het goed komt? Wat ik zeg: ik ben bij deze club opgeroeid en doorgebroken. Een jongen van de club. Dan zou het raar zijn als we er niet uit zouden komen. We gaan het zien.”

LEES OOK: Ajax dreigt basisklant te verliezen: ‘Hij wil meer gaan verdienen en dat kan niet bij Ajax’

FC Barcelona heeft Rensch in het vizier

Zover is het tot op heden niet gekomen en als Ajax en Rensch vóór de jaarwisseling geen overeenstemming bereiken, dan mag de speler in het nieuwe jaar met andere clubs om de tafel en klopt FC Barcelona misschien wel bij hem aan. Volgens Sport heeft de huidige koploper van Spanje de ontwikkeling van Rensch nauwlettend op de voet gevolgd en ziet in de Oranje-international een interessante optie om de rechterflank te versterken. Hij is de afgelopen maanden gevolgd door FC Barcelona, maar een ‘beslissing’ is naar verluidt nog niet genomen. Sport schrijft dat Rensch past in het profiel waar de club naar op zoek is voor de rechterflank.

“Rensch is een zeer gewaardeerde speler op de markt en verschillende grote clubs uit de Premier League hebben navraag gedaan”, zo schrijft het Spaanse medium. Tottenham Hotspur en Liverpool zouden er zelfs ‘bovenop’ zitten, terwijl Ajax Rensch een ‘goed verlengingsaanbod’ heeft gedaan. De komende tijd zal moeten blijken of dat voldoende is om de vleugelverdediger te overtuigen om bij te tekenen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez is duidelijk: 'Best gek om te zeggen, maar absolute favoriet voor plek twee'

Ajax is de ‘absolute favoriet’ voor de tweede plaats in de Eredivisie, vindt Kenneth Perez.