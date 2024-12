Eredivisiespeler filosofeert over terugkeer bij Ajax: 'Dat is de club waar ik me verbonden bij voel'

stopt na dit seizoen als profvoetballer, maar ziet zichzelf in de toekomst nog wel terugkeren bij Ajax. In welke rol dat is, weet hij nog niet, al ziet de 38-jarige Deen zichzelf geen trainer worden.

Na zo'n twintig jaar profvoetbal zit het er voor Schöne na dit seizoen op. De middenvelder hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen en heeft aangegeven even afstand te willen nemen van voetbal. Schöne is buiten de sport veel bezig met mode, geeft hij in een interview met Ajax Showtime aan. "Het hele modeverhaal heb ik altijd leuk en interessant gevonden. Ik ben nu met een Deens-Nederlands merk bezig. In samenwerking met hen heb ik kleding ontworpen en dat komt volgend jaar zomer uit. Ik heb mijn eigen smaak, maar het is ook leuk om te zien hoe het werkt, hoe je materialen uitkiest, hoe je dit of dat doet, hoe het contact is tussen het merk en de fabriek." Schöne ziet zichzelf geen kledinglijn uitbrengen, maar wel in een eigen kledingzaak oprichten.

Schöne speelde tijdens zijn carrière, buiten een Italiaans avontuur bij Genoa om, zijn hele voetballeven in de Eredivisie. Met Ajax behaalde hij de grootste successen: de middenvelder werd drie keer kampioen in Amsterdam, won twee keer de Johan Cruijff Schaal en een keer de KNVB-beker, maar was natuurlijk ook onderdeel van het team dat in 2018/2019 tot de halve finale in de Champions League reikte. Na al die jaren is Schöne even voetbalmoe. "Het is fijn om (straks, red.) even uit het voetbal te gaan. Ik heb er zo lang ingezeten. Ik sluit niets uit, maar ik ambieer geen trainerschap of iets in die richting. Maar binnen een club werken sluit ik niet uit."

Dan wordt al snel de link gelegd met Ajax. Voor de Amsterdammers speelde Schöne 287 wedstrijden. "Ik sluit niets uit, zeg nooit nooit. Ajax is een club waar ik me mee verbonden voel. Ik heb lang bij twee clubs (NEC en Ajax, red.) gespeeld en daar heb ik een bepaald gevoel bij. Mijn mooiste tijd is bij Ajax geweest. Iedereen weet hoe ik over Ajax denk en voel." De Deen geeft de voorkeur aan een tijdje zonder voetbal, maar hoopt vervolgens nog wel iets met voetbal te doen. "Het hoeft ook niet binnen nu en de weken nadat ik gestopt ben te komen. Wat ik al zei: er zijn meer dingen die ik leuk vind en daar ben ik al mee bezig. Maar het is ook belangrijk om straks tijd te nemen voor het gezin." Eerst nog maar even de focus op het voetbal: zondag staat NEC - Ajax op het programma. Altijd een beladen wedstrijd voor Schöne.

