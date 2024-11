Serie A-club aast op Ajax-speler: gesprekken in volle gang

is in gesprek met AC Monza over een winterse transfer, zo meldt het Zweedse Expressen. De 21-jarige middenvelder van Ajax heeft in Amsterdam weinig uitzicht op speeltijd en mag van Francesco Farioli in januari vertrekken naar de nummer negentien van de Serie A.

Expressen benadrukt dat er nog geen sprake is van een akkoord. Ajax en Monza zijn enkel in gesprek over een deal, waar beide partijen hopen op een transfer. Het Zweedse medium volgt Tahirovic omdat de middenvelder in het voorjaar van 2023 kon kiezen voor een internationale carrière bij het Scandinavische land. De controleur koos echter voor Bosnië-Herzegovina.

LEES OOK: Nóg meer blessurezorgen voor Farioli: Ajax-middenvelder kan niet verder, banneling valt in

Bij Ajax komt Tahirovic niet in de plannen voor van Farioli, al was dat al sinds de zomer bekend. De middenvelder kreeg te horen dat hij zich niet meer hoefde te melden bij de trainingen van het eerste elftal. Ajax slaagde er niet in om de oud-speler van AS Roma van de hand te doen, waarna hij in het huidige seizoen twee keer mocht invallen.

Tahirovic kwam anderhalf jaar geleden over van AS Roma. Sven Mislintat, de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken, haalde de middenvelder voor een bedrag van 7,5 miljoen euro naar de Johan Cruijff ArenA.

