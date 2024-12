Ajax-legend kondigt afscheid aan: 'Ik heb zin om te stoppen'

NEC-middenvelder stopt na dit seizoen als profvoetballer, zo vertelt hij tegenover Ajax Showtime. De Deen, die te boek staat als de buitenlander met de meeste duels voor Ajax (287), is bezig aan zijn laatste seizoen.

Schöne plakte er afgelopen lente nog één jaartje aan vast als speler van NEC. De Deen verlengde zijn contract, maar moet dit seizoen genoegen nemen met een plek op de reservebank en wil meer minuten maken. “Maar ik heb er nog steeds veel plezier in. Dat gezegd hebbende: ik heb ook wel zin om te stoppen, moet ik zeggen. Ik kijk er ook wel naar uit wat de toekomst gaat brengen, zeg maar”, begint hij tegen Ajax Showtime.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Lasse Schöne kiest favoriete elftal: slechts één speler níét uit Ajax-seizoen 2018/19

Het was al eigenlijk al bekend dat Schöne dit seizoen bezig was aan zijn afscheidstournee. “Het is een hele fijne manier. Ik kan het iedereen aanraden. Meestal is het na een seizoen: oh, ik stop ermee. Dan heb je het misschien al in je hoofd en speel je langer met het idee van: hmm, ga ik wel door? Of wil de club wel met mij door?”, vertelt de Deen, die bij zijn vorige contractverlenging al aangaf dat hij zou stoppen.

Schöne vindt dit een fijne manier van afscheid nemen. “Je bent er wel meer mee bezig. Je bent een laatste keer daar of daar en straks aan het einde van het seizoen is het de laatste keer in de ArenA. Dat is wel leuk en dan kun je er ook iets meer van genieten”, sluit hij af.

Ajax-legend

Schöne speelde tussen 2012 en 2019 bij Ajax en kende grote successen met de Amsterdamse club. Hij speelde liefst 287 wedstrijden voor de club, waarin hij drie keer kampioen van de Eredivisie werd. Daarnaast won hij één keer de KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Schöne is de buitenlander met de meeste duels voor Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Bij Ajax is de boel heel snel in een anarchistische bende vervallen'

Guus Hiddink neemt Ajax als voorbeeld, als hij over PSV spreekt.