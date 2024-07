Lasse Schöne kiest favoriete elftal: slechts één speler níét uit Ajax-seizoen 2018/19

heeft op verzoek van Voetbal International het beste elftal samengesteld van spelers waarmee hij op het veld stond. De opstelling is grotendeels een kopie van de spelers die bij Ajax furore maakten in het seizoen 2018/19.

De middenvelder van NEC kiest volledig voor de ‘Champions League-opstelling’ van Ajax uit 2018/19, behalve op zijn eigen positie. Daar valt de keuze op Christian Eriksen, maar zet Schöne zichzelf er met potlood achter. “In het Deense elftal heb ik ook met genoeg goede spelers gespeeld. Ik heb ook jarenlang met Eriksen gespeeld (zowel bij Ajax als bij Denemarken, red.). Laten we Eriksen neerzetten en mij in het klein erachter.”

In de spitspositie kiest Schöne voor ‘een combinatie’ van Kasper Dolberg en Dusan Tadic. “In de Eredivisie speelde Kasper daar en stond Dusan links; in de Champions League stond Dusan vaak in de spits en David Neres op links. Dus we doen een combinatie van allebei in de spits.”

Het volledige elftal van Lasse Schöne: André Onana; Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Nicolás Tagliafico; Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Christian Eriksen/Lasse Schöne, Hakim Ziyech, Dusan Tadic/Kasper Dolberg, David Neres.