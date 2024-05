Lasse Schöne hakt knoop over toekomst door: 'Kijk er enorm naar uit'

heeft besloten zijn voetbalpensioen in ieder geval nog een jaar uit te stellen en zijn aflopende contract bij NEC te verlengen. De 37-jarige Deen gaat daarmee zijn achtste seizoen - verdeeld over twee periodes - in Nijmeegse dienst in.

Dat meldt NEC vrijdagmiddag via de officiële kanalen. "De aanvoerder heeft na meerdere gesprekken met de trainer en directie de afgelopen periode de knoop doorgehakt om nog één seizoen door te gaan", leest het. "Ik heb er elke dag nog zoveel plezier in. De successen van afgelopen seizoen geven mij nog steeds veel voldoening. Ik kijk er enorm naar uit om alles wat ik zo leuk vind aan het voetbal nog één keer mee te maken komend seizoen", zegt Schöne zelf tegenover het clubkanaal.

Technisch directeur Carlos Aalbers is blij dat de routinier voor NEC behouden blijft. "De ervaring en routine van Lasse blijven een meerwaarde voor N.E.C. We hebben veel respect voor zijn staat van dienst als echte man van de club. Het hoofddoel voor een speler is altijd wedstrijden spelen, maar Lasse is realistisch genoeg dat dat met de grote concurrentie op het middenveld komend seizoen niet altijd het geval zal zijn. We zijn blij dat Lasse nog één seizoen voor het Nederlands voetbal behouden blijft", laat Aalbers optekenen.

Schöne werd in 2002 door sc Heerenveen weggeplukt uit zijn vaderland, maar debuteerde vier jaar later in het shirt van De Graafschap in het betaald voetbal. In 2008 tekende hij voor het eerst in Nijmegen, waarna de club hem in 2012 naar Ajax zag vertrekken. Na zeven succesvolle seizoenen toog de 51-voudig Deens international naar Genoa, om anderhalf jaar later terug te keren in Heerenveen. Na een half seizoen, waarin hij alsnog zijn eerste minuten voor die club speelde, volgde een transfervrije overstap naar NEC. Namens de Nijmegenaren kwam hij dit seizoen in alle competities 25 keer in actie, waarin Schöne goed was voor een doelpunt en vijf assists.

