Kiest Mario Been voor Feyenoord of NEC in de bekerfinale? 'Dan vind ik dat hartstikke leuk'

Mario Been vertelt zijn voorkeur voor de winnaar van de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC komende zondag. Traditiegetrouw wordt er zondagavond om 18.00 uur afgetrapt waarna in de uren daarna wordt besloten wie de Dennenappel in ontvangst mag nemen dit seizoen. Mario Been staat toch vooral bekend als Feyenoord-man, maar hij loodste als hoofdtrainer NEC nog naar Europese overwinningen.

Als Been wordt gevraagd wie hij als liefst als winnaar ziet aan het einde van de bekerfinale, is dat geen gemakkelijke keuze voor de analist. “Dat zijn moeilijke keuzes. Alhoewel, niet eens zo moeilijk. Ik ben vanaf mijn zesde bij Feyenoord betrokken. Als jeugdspeler, assistent-trainer en hoofdtrainer. Het rood-wit zit in mijn bloed, maar daar loopt ook rood-groen-zwart doorheen. Dit is voor mij de ideale finale. Ik vind het hartstikke leuk als Feyenoord wint en als ze verliezen, vind ik dat hartstikke leuk voor NEC”, vertelde hij bij De Gelderlander.

De fans in Nijmegen waren Been nog niet vergeten, want elke keer dat de zestigjarige man bij De Goffert opdoemde, scandeerden de supporters zijn naam. “Daar geniet ik telkens enorm van. Het is een stukje respect wat de mensen voor mij hebben. Ik zal me nooit negatief uitlaten over NEC, omdat ik weet wat een mooie club dit is”, aldus Been.

Dat NEC in de bekerfinale staat is niet vanzelfsprekend. Been had het ook in de verste verte niet verwacht dat de club uit Gelderland zo laat nog in het toernooi zou zitten. “Rogier verricht ontzettend goed werk. Hij heeft echt een eenheid van het elftal gemaakt en hij laat de spelers herkenbaar en aanvallend voetbal spelen. Ik acht NEC zeker niet kansloos tegen Feyenoord”, besluit Been.

