NEC maakt zich op voor eerste bekerfinale sinds 2000: ‘We gaan Nijmegen helemaal gek maken’

NEC is klaar voor de bekerfinale. Dat laten en weten in gesprek met Voetbal International. De Nijmegenaren staan zondagavond in De Kuip voor het eerst sinds 2000 weer in de finale en hopen voor het eerst de beker in de wacht te slepen.

“Nee, nog niet”, geeft Schöne aan wanneer gevraagd of er al spanning is bij NEC. “Maar dat zal wel komen wanneer we dichterbij komen. Maar nu is het nog wel lekker ontspannen en dat moeten we proberen zo te houden tot het fluitsignaal in De Kuip klinkt. Er is een goede sfeer en we hebben er zin in.” Hansen is dezelfde mening aangedaan, maar hij verwacht dat de zenuwen nog wel gaan komen. “Van mezelf weet ik dat ik de laatste dag voor de wedstrijd niet zo snel in slaap val, dus we gaan het zien.”

“Dit is natuurlijk mooi voor een club als NEC”, gaat Schöne verder. “We hebben een mooi seizoen en het is mooi dat je dan een finale haalt. We hebben nog nooit een finale gewonnen en wel een paar verloren, dus het zou mooi zijn als wij de eerste prijs voor de club binnen kunnen halen. Dat is natuurlijk fantastisch.”

Hansen verwacht zondag een spannende wedstrijd waarin hij belangrijk kan zijn voor zijn team. “Ik heb nog nooit op het hoogste niveau zo’n wedstrijd gespeeld, dus we gaan het meemaken. Sowieso hoop ik dat ik ga scoren en dat we winnen. Ik hoop dat we Nijmegen helemaal gek kunnen maken en dat we een mooi feestje kunnen bouwen”, besluit hij.

