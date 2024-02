Goed én slecht nieuws voor N.E.C. in aanloop naar Ajax-uit

N.E.C.-trainer Rogier Meijer kan zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Ajax geen beroep doen op . De ervaren verdediger stond vorige week vrijdag op bezoek bij RKC Waalwijk nog negentig minuten binnen de lijnen, maar raakte van de week geblesseerd op het trainingsveld en moet het duel in de Johan Cruijff ArenA daardoor aan zich voorbij laten gaan kan daarentegen zijn rentree maken.

Nuytinck vertrok in de zomer van 2012 uit Nijmegen. Via Anderlecht, Udinese en Sampdoria keerde hij afgelopen zomer terug in de Goffert. Voor de routinier is dit seizoen een belangrijke rol weggelegd in het elftal van Meijer. Hij miste vooralsnog enkel het uitduel met PSV op 16 september wegens een knieblessure. De ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA is dus het tweede competitieduel dat hij aan zich voorbij moet laten gaan. “Nuytinck raakte dinsdag tijdens de training van N.E.C. geblesseerd aan zijn lies en zat aangeslagen op het veld”, schrijft De Gelderlander vrijdag. “Nader onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij een verrekking heeft en geen scheur.”

Nutyinck maakt mogelijk volgende week tegen Sparta Rotterdam alweer zijn opwachting en anders een paar dagen later tegen SC Cambuur in de halve finale van de KNVB Beker. Mathias Ross is tegen Ajax mogelijk de vervanger van Nuytinck. Waar de ene routinier dus geblesseerd is afgehaakt voor het treffen in Amsterdam, maakt de andere naar alle waarschijnlijkheid zijn rentree. Schöne stond de afgelopen weken aan de kant met een hamstringblessure en kwam daardoor na de winterstop nog geen minuut in actie. Daar komt uitgerekend op bezoek bij zijn oude club mogelijk verandering in. De Deen begint wel op de bank.

De ontmoeting tussen Ajax en N.E.C. begint zondag om 14.30 uur. Het verschil tussen beide ploegen is momenteel zes punten in het voordeel van de Amsterdammers.