NEC komt negen dagen voor de bekerfinale met heugelijk nieuws

Rogier Meijer is ook volgend seizoen de hoofdtrainer van NEC. De Nijmegenaren, die bezig zijn aan een indrukwekkend seizoen, hebben met de succescoach overeenstemming bereikt over een verbintenis voor één seizoen. Meijer was in de Goffert in het bezit van een aflopend contract.

Ondanks een aflopende verbintenis hing contractverlenging al een tijdje in de lucht. Het kan ook niet anders, gezien het seizoen dat NEC en Meijer beleven. De Nijmegenaren passeerden afgelopen zondag Ajax op de ranglijst en bezetten met nog vijf competitiewedstrijden te gaan de vijfde plaats in de Eredivisie. Bovendien spelen ze op zondag 21 april de bekerfinale tegen Feyenoord. Het seizoen heeft dus mogelijk een fraai slot in petto voor NEC, dat met de contractverlenging van Meijer in elk geval alvast goed nieuws te melden heeft.

Artikel gaat verder onder video

Meijer begon in juni 2020 aan zijn functie als hoofdtrainer in de Goffert. Een klein jaar later promoveerde de club naar de Eredivisie. Technisch directeur Carlos Aalbers prijst zich zeer gelukkig met het langere verblijf van Meijer. “In het hedendaagse voetbal zijn er ontzettend veel spelersmutaties. De positie van de trainer vind ik één van de belangrijkste, dan is het goed om daar stabiliteit te hebben. De chemie tussen de spelers en staf is nog steeds erg goed, dus was het voor ons snel duidelijk dat we verder wilden met Rogier”, zo vertelt Aalbers op de clubsite.

“Ik heb het nog altijd zo ontzettend naar mijn zin bij deze mooie club”, zegt Meijer. “En ik zie nog steeds de mogelijkheden om de club structureel naar een hoger niveau te tillen. Nu we duidelijkheid hebben geeft dat extra brandstof om van een heel mooi seizoen een historisch seizoen te maken.” NEC krijgt zondagavond, een week voor de bekerfinale tegen Feyenoord, bezoek van PEC Zwolle. De voorsprong op Ajax is op dit moment één punt. De Amsterdammers spelen zondagmiddag de zware thuiswedstrijd tegen FC Twente. NEC neemt het in het restant van het seizoen nog op tegen AZ (thuis), Excelsior (uit), Feyenoord (thuis) en Almere City (uit).

𝐑𝐨𝐠𝐢𝐞𝐫 𝐌𝐞𝐢𝐣𝐞𝐫 𝐨𝐨𝐤 𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝 𝐬𝐞𝐢𝐳𝐨𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐍.𝐄.𝐂.🔥



N.E.C. en Rogier Meijer gaan weer een jaar met elkaar verder.✍🏼



Lees hier het hele persbericht ➡️ https://t.co/F807PL7hcQ#Rogier2025 pic.twitter.com/MXkCkX3ibF — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) April 12, 2024

