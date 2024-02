Rogier Meijer heeft nieuws over Proper en kondigt grote verandering aan bij NEC

NEC-trainer Rogier Meijer kan dinsdagavond in de bekerwedstrijd tegen SC Cambuur geen beroep doen op . De sterkhouder op het middenveld viel afgelopen zaterdag in het thuisduel met Sparta Rotterdam geblesseerd uit en zal de halve finale in Leeuwarden sowieso aan zich voorbij moeten laten gaan. Meijer had ook nog nieuws over de positie onder de lat: niet Robin Roefs, maar gaat keepen.

Cillessen is dit seizoen onomstreden bij NEC, maar Meijer koos in de eerste vier wedstrijden in de KNVB Beker voor doelman Roefs. De reservekeeper leek daardoor de beste papieren te hebben om ook in de halve finale tegen SC Cambuur onder de lat aan te treden, maar Meijer geeft dinsdagavond toch ‘gewoon’ de voorkeur aan Cillessen. Dat meldt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf maandagmiddag. “Cillessen verdedigt het doel in Leeuwarden. Roefs was bekerkeeper maar nu de finale lonkt kiest trainer Meijer voor zijn eerste keeper”, zo klinkt het.

Waar Cillessen met zijn teamgenoten op jacht gaat naar de plek in de bekerfinale tegen Feyenoord óf FC Groningen, is Proper dus niet van de partij. De 22-jarige middenvelder uit Elst heeft dit seizoen een belangrijke rol op het Nijmeegse middenveld en met twee doelpunten in vier wedstrijden een groot aandeel in het bekersucces. Proper, die in de laatste twee competitiewedstrijden de aanvoerdersband droeg, moest zich afgelopen zaterdag in het thuisduel met Sparta echter een kwartier voor tijd noodgedwongen laten vervangen. Meijer vertelde niet hoelang Proper aan de kant staat, maar wel dat hij de ontmoeting met SC Cambuur dinsdagavond moet missen. Het competitieduel met FC Volendam van komende vrijdag gaat eveneens aan zijn neus voorbij.