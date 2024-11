'Nieuwe realiteit' bij Ajax beïnvloedt keuze Rensch: 'Kroes doet daarin amper concessies'

Dat zijn aflopende contract bij Ajax mogelijk niet gaat verlengen en transfervrij vertrekt uit Amsterdam, kan niet los worden gezien van ‘de nieuwe realiteit’ in de Johan Cruijff ArenA. Technisch directeur Alex Kroes heeft als opdracht meegekregen om te bezuinigen op de salarissen en dat maakt het voor Rensch minder aantrekkelijk om bij te tekenen dan bijvoorbeeld voor . Dat schrijft Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad althans. Dat heeft dan ook weer te maken met ‘leeftijd, ontwikkeling en fitheid’.

De toekomst van zowel Berghuis als Rensch houdt de gemoederen deze week bezig. Waar Berghuis zich na afloop van het thuisduel met PEC Zwolle zeer positief uitliet over een langer verblijf bij Ajax, daar hintte Rensch donderdagavond op de persconferentie na afloop van de ontmoeting met Real Sociedad juist op een vertrek uit Amsterdam. Rensch is in het bezit van een aflopend contract en het heeft er nu toch alle schijn van dat hij na dit seizoen transfervrij vertrekt. Inan probeert antwoord te geven op de vraag waar dat ‘verschil in dag en nacht’ tussen Berghuis en Rensch vandaan komt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax krijgt onverwachte veeg uit de pan van eigen speler: 'Dat verwijt ik de club eigenlijk wel'

“Uit de nieuwe realiteit, waar Berghuis al over repte. Ajax bezuinigt en wil van de Champions League-salarissen af waar eerder mee werd gesmeten. Berghuis en Rensch tekenden in die tijd hun (laatste) Ajax-contract. Daarmee drukken ze hard op de huishouding. Om te blijven moeten ze met minder genoegen nemen”, zo schrijft de clubwatcher. Technisch directeur Kroes doet daarin ‘amper’ concessies, vervolgt Inan. “De bezuinigende technisch directeur heeft een kader waarbinnen een akkoord gevonden moet worden. Die geeft zowel Berghuis als Rensch weinig marge om te onderhandelen. En het is niet zo dat Rensch verhoudingsgewijs veel meer moet inleveren dan Berghuis. Of andersom.”

Volgens Inan zorgt die salarisverlaging wel voor een ‘groot verschil in de mate waarin spelers nu een vertrek gaan overwegen’. “De verleiding daartoe is voor de bijna 22-jarige Rensch veel groter geworden dan voor de bijna 33-jarige Berghuis. Anders beredeneerd: de nieuwe realiteit pakt voor Ajax gunstig uit in het geval van Berghuis en ongunstig bij Rensch”, zo leest het. Daarbij moet ook gekeken worden naar de leeftijd, ontwikkeling en fitheid van Rensch, zo stelt Inan. Rensch blaast in januari pas 22 kaarsjes uit, speelde afgelopen zondag tegen PEC Zwolle zijn honderdste competitieduel voor Ajax, heeft zich onder Francesco Farioli ontwikkeld tot betrouwbare verdediger en maakte vorige week nog zijn rentree in het Nederlands elftal.

“De in Oranje teruggekeerde international is bovendien veelzijdig en bijna transfervrij. Geen wonder dat veel Europese (sub)topclubs naar hem informeren”, zo stelt Inan. AS Roma heeft Rensch al een tijdje serieus op de korrel en vanuit Spanje klonk onlangs nog dat FC Barcelona hem op het lijstje heeft staan. Berghuis viert volgende maand zijn 33e verjaardag en gaf onlangs nog aan dat er in Europa ‘geen betere club’ is dan Ajax. “Zijn leeftijd maakt hem minder interessant, laat staan nu Berghuis dit kalenderjaar al van twee vervelende blessures moest herstellen. Wie neemt dan veel risico met hem? Allemaal zaken waardoor de spelmaker vooral geneigd is te koesteren wat hij heeft. Rensch daarentegen weet dat hij na twee jaar van stilstand weer volop bloeit. Die stijgende lijn in combinatie met zijn naderende transfervrije status, maken dit een ideaal moment voor hem om zijn geluk in de Europese top te beproeven”, aldus Inan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Bij Ajax is de boel heel snel in een anarchistische bende vervallen'

Guus Hiddink neemt Ajax als voorbeeld, als hij over PSV spreekt.