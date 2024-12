Wout Weghorst geeft eerlijk toe dat hij stevig baalt van Francesco Farioli

baalt flink van zijn wissel in de wedstrijd tussen NEC en Ajax, zo heeft de aanvalsleider van de Amsterdammers na afloop eerlijk toegegeven in gesprek met verschillende media, waaronder Voetbal International. Weghorst had zichzelf nooit gewisseld als hij in de schoenen van zijn Italiaanse coach zou staan.

Verslaggever Lentin Goodijk van Voetbal International vraagt Weghorst na afloop van de wedstrijd op de persconferentie naar zijn wissel in de 68ste minuut: "Weet je: als ik trainer was en mijn spits staat in de 65ste minuut met twee goals op het veld, zou ik hem nooit wisselen. Ik begrijp dat niet. Maar het is zijn keuze, zijn filosofie, zijn tactiek, waarin hij gelooft", vertelt een eerlijke Weghorst.

De spits van Ajax, die zondag met twee doelpunten in Nijmegen weer uiterst bepalend was voor zijn elftal, geeft aan dat hij wel over het aantal speelminuten spreekt met Farioli: "Daarin geef ik aan waar ík in geloof, wat ik vind als spits, als voetballer. Ik vind het lekker om negentig minuten te spelen, ik vind het lekker om af en toe in het rood te gaan, om mezelf even pijn te doen. De trainer heeft zijn filosofie, en ik heb mijn filosofie en mijn gedachten daarbij. Dat hoeft uiteindelijk ook niet overeen te komen", wil de aanvaller van Ajax wel duidelijk maken.

Ook Farioli is door Voetbal International gevraagd naar de wissel van Weghorst. De coach van Ajax geeft aan dat Weghorst deze week slechts één training heeft meegedaan, wat mee heeft gespeeld in zijn beslissing om Weghorst te wisselen: "We zijn in een fase waarbij we echt iedere minuut moeten calculeren en alle energie die we hebben moeten verdelen", stelt de coach.

