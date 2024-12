Wout Weghorst kan zich niet beheersen nadat hij Joey Kooij spuugzat is

heeft zondagmiddag een gele kaart gekregen vanwege protesten aan het adres van scheidsrechter Joey Kooij. De aanvaller van de Amsterdammers reageerde woedend op de beslissing van de arbiter om in de 50ste minuut van de wedstrijd geen vrije trap aan Ajax te geven.

Het moment vond plaats vlak nadat Weghorst zijn tweede treffer van de middag had gemaakt en Ajax op voorsprong had geschoten in Nijmegen. Brayann Pereira knalde tegen de aanvalsleider van de Amsterdammers aan, maar arbiter Kooij zag daar geen overtreding in. Vervolgens reageerde Weghorst ziedend en stapte hij boos op Kooij af.

Daar was de scheidsrechter niet van gediend, waarna hij Weghorst wegens zijn beklag een gele kaart overhandigde. De gele kaart voor de beul van NEC werd met luid gejuich ontvangen in De Goffert. Eerder in de wedstrijd liep ook Ajax-verdediger Devyne Rensch tegen een gele kaart aan.

