Farioli onthult dat basisspeler van Ajax vlak voor wedstrijd moest overgeven

Niet alle spelers van Ajax verschenen zondagmiddag okselfris aan de aftrap tijdens het uitduel tegen NEC, zo heeft trainer Francesco Farioli na afloop onthuld. Vlak voor de wedstrijd moest een speler van de Amsterdammers zelfs nog overgeven.

Ajax moest het zondag doen zonder Daniele Rugani, aangezien de Italiaan ziek is. Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson, die allebei aan de aftrap verschenen, waren ook wat ziekjes. Volgens Farioli heeft Hlynsson vlak voor de wedstrijd in De Goffert nog overgegeven. De aanvallend ingestelde voetballer begon desondanks in de basis, maar werd na 45 minuten speler door de coach van de Amsterdammers naar de kant gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast ontbraken Benjamin Tahirovic en doelman Diant Ramaj in de wedstrijdselectie van Ajax. Dat had te maken met het feit dat Tahirovic kampt met een hersenschudding en Ramaj in Duitsland is omdat hij op het punt staat om vader te worden, zo legde de Italiaanse coach van Ajax uit tegenover de verschillende aanwezige media op de persconferentie.

Door de overwinning van Ajax in Nijmegen klimmen de Amsterdammers over FC Utrecht heen op de ranglijst. Woensdag treft de ploeg van Farioli de Domstedelingen in de eigen Johan Cruijff ArenA.