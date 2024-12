Til loopt leeg over mentale gezondheid: 'Ik loop er verloren bij, misschien moet ik dit niet zeggen'

heeft na de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV een boekje opengedaan over zijn mentale gezondheid. De middenvelder maakte weliswaar twee doelpunten, maar van blijdschap was nauwelijks sprake. Til zegt tegen ESPN dat hij ‘vuur’ mist bij zichzelf en er ‘een beetje verloren bij loopt’.

Til zette zijn ploeg in de tweede helft op een 1-2 voorsprong en bepaalde de eindstand op 2-5 met een snoeihard schot in de rechterbovenhoek. Toch is hij niet tevreden. “Nee. We hebben gevoetbald, maar ik weet niet, man… Het lukte niet vandaag. Ook al heb ik twee goals.” Kenneth Perez vraagt aan Til wat er niet lukte. “Weet je wat het is, Kenneth? De laatste tijd… Ik heb geen vuur meer ofzo, man. Misschien moet ik dit niet zeggen hier, maar ik kan niet eens blij zijn na een goal. Ik sta zo neutraal op het veld. Hoe dat komt? Ik weet het niet, ik kan het niet plaatsen. Ik loop er een beetje verloren bij op het moment.”

Artikel gaat verder onder video

Perez vraagt of dat te maken heeft met externe factoren of dat het proces zich binnen Til afspeelt. “Het is iets van binnen”, antwoordt de PSV’er. “Ik loop op het veld, maar ik voel het op het moment niet. Ik kan het niet plaatsen. Dan maak ik twee goals en ik kan niet eens juichen. Ik wil wel, maar het lukt gewoon niet. Maar goed, we hebben 4-1 gewonnen!” Die laatste uitspraak is ook opmerkelijk, want de uitslag was 2-5.

LEES OOK: Danny Makkelie zorgt voor verbazing met zelden vertoonde ingreep bij FC Utrecht - PSV

Presentatrice Fresia Cousiño Arias vraagt of Til nog wel plezier beleeft aan het voetbal. “Ja, maar ik sta zo neutraal op het veld. Ik heb geen vuur ofzo.” Danny Koevermans reageert door te zeggen dat er ‘veel vuur’ zat in het laatste doelpunt van Til. “Dat was meer frustratie”, reageert Til daarop. “Ik wil dat niet. Ik wil blijheid uitstralen, want ik ben zo. Maar op dit moment heb ik dat niet.”

Bosz: 'Ik weet wat er speelt'

Trainer Peter Bosz wordt gevraagd naar het interview van zijn pupil. "Ik heb het gesprek niet gezien, maar ik weet wat er speelt. Dat is echt iets van Guus. Ik vind dat ik daar echt niks over kan zeggen", antwoordt Bosz, die ook niet wil ingaan op de vraag of de club ermee bezig is. "Dat is iets tussen Guus en PSV."

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Een goudeerlijke Guus Til na afloop van de overtuigende overwinning van PSV.



"Ik loop er een beetje verloren bij op het moment." #utrpsv — ESPN NL (@ESPNnl) December 1, 2024

Guus Til die even leegloopt over zijn mentale gezondheid, moet je kunnen waarderen. Hoop dat het wel goed met h’m gaat — Stan Timmerman (@Stan_Timmerman) December 1, 2024 Dit weekend enorm mooi en eerlijk gesproken door #luukbrouwers en #guustil..over gevoel! Dat er veel meer speelt dan dat wij zien of weten…. — Marciano Vink (@MarcianoVink_) December 1, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is waarom Saibari geen buitenspel leek te staan, maar zijn goal toch werd afgekeurd

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen PSV en FC Utrecht.