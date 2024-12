Van Hanegem heeft hoge verwachtingen: ‘Sluit niet uit dat hij de top nog kan bereiken’

Willem van Hanegem ziet nog wel de stap maken naar de Europese top. Dat stelt hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De oud-voetballer en oud-trainer trekt daarbij de vergelijking met zijn landgenoot Riyad Mahrez, die ook pas op latere leeftijd de stap maakte naar de absolute top.

Hadj Moussa was tegen Fortuna Sittard (1-1) uiterst bedrijvig. De vleugelaanvaller raakte tweemaal het aluminium en probeerde in de slotfase met een schot van afstand nog de winnende te maken voor Feyenoord. “Het leverde geen 2-1 op, maar invaller Calvin Stengs was zichtbaar beledigd dat hij de bal niet had gekregen en daarna ging Igor Paixão dat ook nog eens boos duidelijk maken aan Hadj-Moussa. Dat uitgerekend Paixão iemand verwijt dat hij zelf op doel schiet, is op zich best grappig. Ik vond het een opvallend moment”, schrijft Van Hanegem in zijn column.”

“Hadj-Moussa kapte een paar dagen eerder tegen Manchester City een van de meest geroemde verdedigers ter wereld, Josko Gvardiol, voortdurend uit. Alsof de Kroaat nog nooit een schijntrap had gezien, zo vaak trapte hij er in”, vervolgt De Kromme. “Als andere managers in de Premier League die Hadj-Moussa deze week in de Champions League zagen, dan zullen ze toch wel denken: heel aardige speler is dat. Ja, hij is ‘al’ 22, maar ik sluit niet uit dat hij de top nog kan bereiken.”

Van Hanegem benoemt dat mensen bij de transfer van Hadj Moussa naar Feyenoord riepen dat hij niet meeverdedigde en dat ook de mentaliteit van de Algerijn te wensen overliet. “Maar die gozer rent zich toch de zenuwen als Feyenoord de bal heeft verloren? Tegen Fortuna Sittard was hij in mijn ogen echt de enige speler die het na de 3-3 tegen Manchester City weer liet zien”, aldus de columnist, die het puntverlies van de Rotterdammers ‘typisch Feyenoord’ vond.

Hadj Moussa vergeleken met Riyad Mahrez

“Maar goed, Hadj Moussa. Die liet zich dus wel zien. Toen zijn landgenoot Riyad Mahrez een paar jaar anoniem in Frankrijk had gespeeld bij Le Havre pikte Leicester City hem op. Hij was toen 22 jaar en vanaf dat moment stoomde hij door naar de top en won hij prijzen met Leicester en Manchester City”, besluit Van Hanegem.

