Feyenoord-fans tonen levensgroot spandoek dat werd verboden door Manchester City

De supporters van Feyenoord hebben voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard een spandoek getoond dat eerder deze week werd verboden door Manchester City. De boodschap op het doek is gevatte kritiek op het aankoopbeleid van Manchester City.

Het spandoek, ontworpen door het sfeerteam en FSV De Feijenoorder, werd goedgekeurd door zowel Feyenoord als de UEFA. Op het levengsrote doek worden clubiconen Sjaak Troost, Coen Moulijn, Ben Wijnstekers en Cor Veldhoen getoond. Het ontwerp is gebaseerd op het iconische nummer Can’t Buy Me Love van The Beatles en bevat die tekst ook. De vier spelers worden afgebeeld als symbolen van spelers die in het verleden niet voor het grote geld kozen.

Artikel gaat verder onder video

Manchester City weigerde het doek omdat, zo meldde 1908.nl, de grootte van het doek ervoor zorgde dat de uitsupporters niet meer zichtbaar waren. De club wilde naar verluidt te allen tijde zich houden op de uitsupporters. De teleurstelling bij de Feyenoord-fans was des te groter toen het doek, op last van de Engelse autoriteiten, ook niet getoond mocht worden tijdens de mars naar het Etihad Stadium. Zodoende besloten de fans het doek zaterdagavond te tonen tegen Fortuna, met daarbij de tekst: ‘We made banners City will never see.’

© ESPN

Commentator Vincent Schildkamp van ESPN kon de humor er wel van inzien. “U ziet een spandoek, vervaardigd door de Feyenoord-aanhang, met een aantal helden uit het verleden, zoals Bennie Wijnsteker en Sjaak Troost. Het spandoek was verboden door Manchester City, vanwege een totaal gebrek aan humor aldaar. Als je hier niet om kan lachen, dan is er wel iets grondig mis. ‘Can’t buy me love’ is natuurlijk een verwijzing naar de koopkracht van Manchester City. Het spandoek wordt nu alsnog tentoongesteld in de Rotterdamse Kuip.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Paul van Dorst onthult opvallende appjes van medewerker Feyenoord

Paul van Dorst, oprichter van Feyenoord-supportersgroep Roze Kameraden, deelt in de uitzending van BOOS een WhatsApp-gesprek dat hij voerde met de manager Supporterszaken van Feyenoord.