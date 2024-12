Afellay geniet van Feyenoorder: 'Dit zie je bijna niet meer op de velden'

Ibrahim Afellay geniet van de manier waarop zich de laatste weken profileert bij Feyenoord. De zomeraanwinst droeg midweeks met een treffer bij aan het sensationele gelijkspel dat de Rotterdammers uit het vuur sleepten tegen Manchester City (3-3), maar had zaterdagavond het geluk niet aan zijn zijde tegen Fortuna Sittard.

Hadj Moussa hielp tegen de Limburgers meerdere kansen op een treffer om zeep. Uiteindelijk wist alleen invaller Santiago Giménez - met een waanzinnige omhaal nog wel - het net te vinden. Feyenoord had het zondag lastig met het gegroepeerde Fortuna Sittard van oud-Feyenoorder Danny Buijs. "Heel moeilijk om daar een opening in te vinden. Dan moet je heel geduldig zijn én creativiteit hebben", analyseert Afellay zondagavond in Studio Voetbal. "Die hadden ze ook wel, in de vorm van Hadj Moussa die zich geweldig ontwikkelt", aldus de oud-international. "Het geluk had hij niet aan zijn zijde, maar Feyenoord heeft echt wel zijn kansen gehad."

De regie laat vervolgens een fragment uit de tachtigste minuut zien, waarin Hadj Moussa zijn directe tegenstander aan de binnenkant dreigt te passeren, dan tóch naar zijn rechterbeen kapt en uiteindelijk op de sterk keepende Mattijs Branderhorst stuit. "Dit vond ik echt een geweldige actie. Je ziet dit gewoon bijna niet meer op de voetbalvelden, spelers die een tegenstander uit kunnen spelen." Bovendien laat Hadj Moussa inmiddels ook zien dat hij niet te beroerd is om tot ver op eigen helft terug te sprinten om ook verdedigend zijn steentje bij te dragen, stipt Afellay aan.



"Ik vind wel dat deze jongen zich duidelijk ontwikkeld heeft. Dit zijn dingen die je makkelijker kunt aanleren dan het talent dat hij heeft", vervolgt Afellay. "En daarom was ik ook zo enthousiast: er zijn niet meer zoveel spelers die mensen vermaken in het stadion en ook nog eens zo beslissend zijn. Drie jaar geleden was hij nog amateur!" Pierre van Hooijdonk is het deels met zijn tafelgenoot eens: "Hij is wel een speler die tegen een hechte verdediging iets kan creëren, maar bij dat moment moest hij de bal eigenlijk breed leggen", aldus de oud-Feyenoorder.