Van Hanegem spreekt duidelijke voorkeur uit in keeperskwestie Feyenoord

moet volgend seizoen ‘gewoon’ eerste doelman van Feyenoord zijn, zo stelt Willem van Hanegem in de Willem & Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad. Het clubicoon vreest echter dat de sluitpost deze zomer vertrekt, aangezien het al lange tijd stil is rond zijn persoon.

De plek onder de lat bij Feyenoord houdt de gemoederen al een flinke tijd bezig. Aan het einde van seizoen 2023/24 kampte Bijlow met een blessure, waardoor Timon Wellenreuther de kans kreeg zich te laten zien. Dat deed de Duitser uitstekend, waarna Brian Priske hem afgelopen zomer tot eerste doelman benoemde. Bijlow leek te vertrekken naar Southampton, maar de medische keuring gooide roet in het eten. Als eerste doelman maakte Wellenreuther een uiterst onzekere indruk, waarna Bijlow tegen het einde van de eerste seizoenshelft weer de voorkeur kreeg. Op bezoek bij Lille OSC in januari raakte hij echter weer geblesseerd. Sindsdien vervulde Wellenreuther de rol van sluitpost weer met verve. Inmiddels zou Bijlow weer op de weg terug zijn.

Voor komend seizoen moet Robin van Persie dus weer een lastige knoop gaan doorhakken; beginnen met Bijlow of Wellenreuther als eerste doelman. Als het aan Van Hanegem ligt, kiest de oefenmeester voor het kind van de club. “Maar dan moet hij niet gaan spelen zoals Wellenreuther doet”, uit hij zijn onvrede over de Duitse goalie. “Ik word zo moe van die gozer, met al die rare balletjes.” Toch vreest Van Hanegem dat hij niet zijn zin gaat krijgen. “Ik heb het gevoel dat Bijlow al weg is. Daar hoor je niks meer van.”

Andreev er nog niet klaar voor

Mocht Van Persie kiezen voor Bijlow, is de kans groot dat Wellenreuther vertrekt. In dat geval zou Plamen Andreev de tweede keuze worden onder de lat. De Bulgaar maakte in de laatste speelronde bij sc Heerenveen (2-0 verlies) zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord, maar is volgens Van Hanegem nog niet klaar voor een basisplaats. “Ik zou daar niet mee beginnen. Het is nog een jonge keeper, waarvan je kan zeggen dat je hem de tijd moet geven. Leuk dat je geduld hebt met keepers, maar dan ligt de bal er wel in.”

Wie moet eerste keeper worden bij Feyenoord? Laden... 48.3% Justin Bijlow 31% Timon Wellenreuther 20.7% Anders, namelijk... 29 stemmen

