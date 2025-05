Van Hanegem haalt uit: 'Droevig, ik zie niks in hem'

Willem van Hanegem is niet gecharmeerd van . De reservespits van Feyenoord ‘heeft geen snelheid en doet te weinig’, oordeelt Van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad.

Carranza speelde dit seizoen dertig officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarvan negentien als invaller. Hij maakte vijf doelpunten en gaf één assist. Zijn persoonlijke hoogtepunt was zonder twijfel de gelijkmaker in de returnwedstrijd tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League (1-1), waardoor Feyenoord doorstootte. Ook die kopbal maakte echter weinig indruk op Van Hanegem.

“Die Carranza heeft een keer een bal op zijn kop gehad en die ging erin, voor de rest is het droevig”, oordeelt de Kromme. “Ik zie niks in hem, ook bij balverlies gaat hij er niet achteraan. Hij heeft geen snelheid en doet te weinig.” Dat Carranza dertig wedstrijden mocht spelen, had onder meer te maken met een blessure - en daarna het vertrek - van Santiago Giménez, plus blessures bij concurrent Ayase Ueda.

Van Hanegem over Ueda en Sauer

Over Ueda is Van Hanegem wat beter te spreken. “Toen ik hem bij Cercle Brugge zag spelen, toen dacht ik: daar hebben we een goede speler aan. Bij Feyenoord kreeg hij daarna weinig kans om zich te laten zien. Nu krijgt hij die wel”, aldus de oud-voetballer, die op de flanken enthousiast is over Anis Hadj Moussa en Igor Paixão, al vreest hij dat de Braziliaan wordt verkocht. Leo Sauer, vorig seizoen verhuurd aan NAC Breda, ziet hij als een kandidaat-opvolger. “Die zou ik wel nemen, dat is een aardige speler. Je moet hem dan wel laten spelen. Die jongen speelt in het nationale elftal van Slowakije, dus die kun je niet terughalen om op de bank te zetten.”

