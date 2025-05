PSV heeft concurrent Olij in beeld: Engelse concurrentie voor 24-jarige Bayern-doelman

PSV hoopt op korte termijn aan de selectie toe te kunnen voegen, maar de sterkhouder van Sparta Rotterdam is zeker niet de enige doelman die deze zomer de overstap naar de landskampioen moet gaan maken. De Eindhovenaren hopen naast Olij nóg een keeper binnen te halen en zijn in die zoektocht uitgekomen bij (24). Dat melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad zondagmiddag althans. De Israëliër staat momenteel onder contract bij Bayern München.

Peretz maakte in de zomer van 2023 de overstap van Maccabi Tel Aviv naar Bayern München. De Duitse grootmacht telde destijds een bedrag van vijf miljoen euro voor hem neer. Waar hij tijdens zijn eerste seizoen in Duitsland tot slechts twee optredens kwam, verscheen hij in het voorbije seizoen vijf keer onder de lat bij de Duitse kampioen. In de Bundesliga kwam hij in drie wedstrijden in actie, waarin hij een gele kaart pakte en vijf keer moest vissen.

Peretz heeft bij Bayern München nog een contract tot de zomer van 2028. In Eindhoven zou hij de concurrentie aan moeten gaan met Olij, die PSV hoopt los te weken bij Sparta. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schreef zondagmorgen dat PSV en Olij nog geen overeenstemming hebben bereikt, maar dat hier de komende dagen al verandering in zou kunnen komen omdat hij een afkoopsom in zijn contract heeft staan. Wat Peretz betreft zou het, zo schrijft VI, vanuit Bayern-kant om een huurdeal gaan.

Concurrentie uit Engeland

PSV is echter niet de enige geïnteresseerde. Burnley zou eveneens oren hebben naar komst van de Israëlische doelman. Peretz, die op 10 juli 25 kaarsjes uitblaast, speelde vooralsnog zes interlands voor Israël. Elfrink schrijft dat PSV de sluitpost inderdaad zou kunnen huren. “Of daarbij dan een optie tot koop wordt bedongen, is op dit moment allemaal nog niet duidelijk. Meldingen over de interesse waaien over vanuit Israël en zijn niet geheel onzinnig. Peretz is aangesloten bij zaakwaarnemerskantoor CAA Base, dat nu niet op de situatie kan reageren”, zo schrijft de clubwatcher.

PSV heeft haast met keepers

Volgens Elfrink wordt Peretz binnen PSV gezien als een ‘goede doelman’. Vanuit de club wordt er nog niks bevestigd. Duidelijk is wel dat technisch directeur Earnest Stewart de positie onder de lat snel ingevuld wil hebben. De Eindhovenaren nemen na drie jaar afscheid van Walter Benítez, die als eerste doelman twee keer landskampioen werd. PSV en Benítez kwamen er niet uit over een nieuw contract, waardoor hij transfervrij vertrekt. Naast Benítez vertrekt mogelijk ook Joël Drommel uit Eindhoven. “PSV wil de komende week ook de komst van Olij van Sparta versnellen, al was er tot vandaag nog geen sprake van akkoorden. Drommel zou dan richting Rotterdam gaan, maar dat is zeker geen afgetikt verhaal aangezien Drommel daar zelf mee zou moeten instemmen”, zo klinkt het.

