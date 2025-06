'PSV bereikt akkoord met Lazio-aanvaller en onderhandelt over forse optie tot koop'

PSV heeft aanvaller nog altijd niet uit het hoofd gezet. De Eindhovenaren hadden de speler van Lazio afgelopen winter al op de korrel en gaan opnieuw een poging wagen. Het Italiaanse Corriere dello Sport weet zelfs te melden dat PSV een akkoord heeft bereikt met de Franse aanvaller.

Tchaouna verscheen begin dit jaar ook al op de radar bij PSV. Dit was kort nadat spits Ricardo Pepi zwaar geblesseerd raakte. De Eindhovenaren wilden de multifunctionele aanvaller destijds op huurbasis overnemen met een optie tot koop van ongeveer dertien euro plus bonussen. Tot een deal kwam het echter niet en PSV haalde na het verstrijken van de transferwindow de transfervrije Lucas Perez.

Corriere dello Sport weet te melden dat PSV en Lazio momenteel in onderhandeling zijn over de 21-jarige Tchaouna. De aanvaller maakte afgelopen zomer voor naar verluidt acht miljoen euro de overstap van Salernitana naar Lazio. Tchaouna heeft in de Italiaanse hoofdstad nog een contract tot medio 2029, waardoor de Eindhovenaren diep in de buidel zullen moeten tasten.

PSV zou inzetten op een huurconstructie met daarin een verplichte optie tot koop. Deze bedraagt om en nabij de vijftien miljoen euro. Volgens journalist Laerte Salvini zouden de Eindhovenaren al wel een akkoord hebben bereikt met Tchaouna, die zijn jawoord heeft gegeven aan de regerend landskampioen. Afgelopen seizoen speelde Tchaouana 37 officiële wedstrijden voor Lazio. Daarin kwam hij tot slechts twee treffers en één assist.

