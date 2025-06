PSV shopt in Rotterdam en heeft eerste zomerse versterking binnen

is de eerste zomerse versterking van PSV voor het komende seizoen. Dat meldt De Telegraaf. Volgens de krant hebben de Eindhovenaren een akkoord bereikt met Sparta Rotterdam over een transfer. PSV betaalt een som van drie miljoen euro aan de Spangenaren. Olij zal in Eindhoven zijn krabbel zetten onder een vierjarig contract.

PSV is door het transfervrije vertrek van Walter Benítez en het waarschijnlijke vertrek van Joël Drommel genoodzaakt om wat te doen aan het keepersbestand. Al vrij snel werd duidelijk dat de Eindhovenaren geïnteresseerd waren in Sparta-doelman Olij. Naast de 29-jarige Oranje-international moet ook de Israëliër Daniel Peretz de overstap maken naar het Philips Stadion.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'PSV wil Maxi Oyedele overnemen, speler heeft afkoopsom van zes miljoen'

Olij is goed in meevoetballen en past daarmee uitstekend in de filosofie van trainer Peter Bosz. De voorbije jaren maakte de doelman een prima indruk bij Sparta en wist hij zich ook in de selectie van het Nederlands elftal te knokken. Zijn debuut onder de lat maakte Olij nog niet in het Oranje-shirt.

LEES OOK: PSV seint journalisten na berichtgeving uit Israël meteen in

Momenteel bereidt Olij zich met Oranje voor op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta, die morgen wordt afgewerkt in de Euroborg in Groningen. Na de interlandperiode zal de doelman zich melden in Eindhoven voor de medische keuring. Als die geen problemen opleveren zal Olij zijn handtekening zeten onder een vierjarige verbintenis. Olij had op Het Kasteel een afkoopsom in zijn contract staan van drie miljoen euro, die door PSV wordt gelicht.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Noa Lang krijgt omhelzing van Ajax-icoon: ‘Ik houd van je’ 🔗

👉 Peter Bosz: 'Hij was ongelooflijk bij Ajax, sensationeel' 🔗

👉 'PSV tikt miljoenen af: gewenste verdediger hard op weg naar Eindhoven' 🔗

👉 PSV komt met update over TBC-onderzoek en situatie Pérez 🔗

👉 'Harde keuze' bij PSV: 'Kans dat hij doorgaat is fifty-fifty' 🔗