PSV-onderhandelingen verlopen moeizaam: 'Vraag en aanbod ver uit elkaar'

Sparta Rotterdam-verdediger Marvin Young hoeft voorlopig nog geen rekening te houden met een transfer naar PSV. Technisch directeur Gerard Nijkamp bevestigt de interesse van de Eindhovenaren in de centrale verdediger, maar de gesprekken tussen beide clubs verlopen moeizaam.

Begin deze maand werd duidelijk dat PSV naast Olij ook Young wil losweken bij Sparta. Waar de overgang van de doelman in kannen en kruiken is, daar is er in de verste verte nog geen witte rook in zake de negentienjarige verdediger van de Spangenaren. De Eindhovenaren zouden al een bod van drie miljoen euro hebben ingediend voor de centrale verdediger, maar dat is voor Sparta niet voldoende.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Twente meldt zich bij PSV voor aanvaller, maar krijgt nul op het rekest

In gesprek met ESPN reageert Nijkamp op de interesse van PSV voor Young. "Ze hebben belangstelling, dat kan ik met je delen", aldus de technisch directeur van de Eredivisionist. Of vraag en aanbod tussen beide clubs ver uit elkaar liggen reageert hij glashelder. "Ik denk dat dat goed omschreven is."

LEES OOK: Ivan Perisic siert weer Spaanse cover: 'Hij heeft Hansi Flick als grote supporter'

Sparta zou naar verluidt een transfersom van zeven miljoen euro verlangen voor Young, terwijl PSV vooralsnog niet verder wil gaan dan drie miljoen euro. Dat betekent dat er een gat van liefst vier miljoen euro is voor de Sparta-verdediger, die in januari van dit jaar zijn contract op Het Kasteel nog verlengde tot medio 2029. Zelf wil Young dolgraag de overstap maken naar de landskampioen.

Sparta trots op PSV-transfer Olij

Terwijl Young nog wacht op zijn transfer naar PSV, heeft Olij die al te pakken. De 29-jarige doelman tekende donderdag een contract tot medio 2029 in Eindhoven. Een transfer waar Nijkamp zeer content mee is. "We gunnen Nick deze mooie overstap. Die heeft hij ook dik verdiend. Fantastisch, ook voor ons als club. We zijn in staat gebleken een keeper af te leveren aan de absolute top van Nederland. Dat maakt ons heel erg trots."

➡️ Meer PSV nieuws

👉 'PSV bereikt akkoord met Lazio-aanvaller en onderhandelt over forse optie tot koop' 🔗

👉 ED onthult 'meest gewilde' spelers van PSV: 'Club heeft fors prijskaartje op hun hoofd gezet' 🔗

👉 Barcelona praat met speler van PSV over transfer 🔗

👉 Opvallende contractverlenging bij PSV plotseling 'niet uitgesloten' 🔗

👉 'Bournemouth heeft 24 miljoen euro over voor PSV'er' 🔗