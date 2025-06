FC Twente meldt zich bij PSV voor aanvaller, maar krijgt nul op het rekest

FC Twente heeft recentelijk bij PSV geprobeerd om los te weken, meldt Leon ten Voorde van De Twentsche Courant Tubantia. De Tukkers kregen echter nul op het rekest van de Eindhovense landskampioen, die geen afscheid wil nemen van de buitenspeler.

Het afgelopen seizoen verliep, ondanks het fraaie Europese avontuur, vrij teleurstellend voor FC Twente. De ploeg van trainer Joseph Oosting liep in de finale van de play-offs een Europees ticket mis, nadat het in extremis met 3-2 onderuitging tegen AZ. Bij het ingaan van de winterstop deed FC Twente nog volop mee om rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal, maar in de tweede seizoenshelft waren de prestaties teleurstellend. Zo werd er onder meer een pijnlijke 2-6 thuisnederlaag tegen Feyenoord geleden en boekte de ploeg lange tijd geen uitoverwinning.

Zowel Oosting als de inmiddels vertrokken technisch directeur Arnold Bruggink kregen veel kritiek te verwerken, waarbij laatstgenoemde het flink moest ontgelden vanwege het aankoopbeleid. De door Bruggink aangekochte buitenspelers Sayf Ltiaef en Mitchell van Bergen rendeerden niet, waarbij laatstgenoemde in de winterstop zelfs werd verhuurd aan Sparta Rotterdam. Daar kwamen Naci Ünüvar en Taylor Booth voor terug, maar ook zij wisten vooralsnog niet te imponeren.

Ltaief, Van Bergen, Ünüvar en Booth kwamen afgelopen seizoen in het FC Twente-shirt gezamenlijk tot twee doelpunten en vijf assists. Daan Rots, de andere buitenspeler in het elftal van Oosting, wist zijn goede vorm van het seizoen 2023-2024 niet door te trekken en kwam tot vijf doelpunten en acht assists.

FC Twente krijgt 'nee' van PSV

Op de flanken gaat er komende zomer dan ook veel gebeuren bij FC Twente. De Enschedeërs jagen op een nieuwe buitenspeler en in die zoektocht kwam het uit bij Driouech van PSV. Technisch directeur Jan Streuer meldde zich in Eindhoven, maar kreeg een 'nee' te horen van de landskampioen. Hoewel Driouech weinig aan bod komt in Eindhoven, ziet PSV nog altijd toekomst in de speler. FC Twente zal dus verder moeten zoeken in de jacht naar een buitenspeler.

Driouech maakte in de zomer van 2024 voor zo'n 3,5 miljoen euro de overstap van Excelsior naar PSV. In zijn eerste seizoen in Eindhoven was de buitenspeler voornamelijk invaller. Desondanks kwam hij nog tot 21 optredens, waarin hij goed was voor drie doelpunten. Eén van die treffers was de fraaie stift in het Champions League-duel met Arsenal.

