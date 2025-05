Schimmelpenninck schaamt zich kapot voor Eredivisie-club na zelfdoding fan (24)

Sander Schimmelpenninck is geraakt door het overlijden van Rien Kemphuis, een 24-jarige supporter van FC Twente. Op 4 mei maakte Kemphuis een einde aan zijn eigen leven, na een worsteling met zijn seksuele geaardheid en pesterijen waar hij als kind mee te maken kreeg. Schimmelpenninck ziet FC Twente falen in het bestrijden van homofobie.

Rien was een groot voetballiefhebber. Hij begon al op zijn vijfde met trainen bij het lokale S.V. Vasse, in zijn geboortedorp, en was een supporter van FC Twente. Ook reisde Rien met zijn vader naar Londen om Arsenal in actie te zien in het Emirates Stadium. Tubantia deelde zondag zijn verhaal, waarin ook kort wordt beschreven wat Kemphuis meemaakte op de tribune van De Grolsch Veste.

Artikel gaat verder onder video

“Voetbal blijft zijn passie. Met SVGT, supportersvereniging gemeente Tubbergen, volgt-ie FC Twente”, zo klinkt het. “In de Europa League-wedstrijd tegen Fenerbahçe wordt een oud-Twente-speler uitgejouwd: ‘Tadic is een homo’, schalt vanaf de tribune. Rien staat ertussen, zwijgend.”

LEES OOK: Sander Schimmelpenninck trekt zorgwekkende conclusie na Twente - Lazio: 'Dit is hoe normalisering werkt'

Kamphuis haalde later het UEFA B-diploma en werd trainer/leider bij de clubs SV Vasse, KOSC in Ootmarsum en De Tukkers in Albergen. Ook deed hij een opleiding tot wiskundeleraar aan Windesheim in Zwolle.

Schmmelpenninck, zelf ook supporter van FC Twente, zegt zich 'kapot te schamen' voor de homofobie waar Rien in zijn leven mee te maken kreeg. "En FC Twente, doe godverdomme eens wat aan die achterlijkheid in het stadion. Racisme, vuurwerk, homohaat, het is niet grappig en nee, het hoort er niet bij", schrijft de opiniemaker op Instagram.

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Van Wolfswinkel kijkt op papiertje van Aletha Leidelmeijer, verslaggeefster zegt ‘sorry’ 🔗

👉 Przemyslaw Tyton en Sontje Hansen zijn woedend op elkaar na vreemde actie 🔗

👉 Nóg meer supportersgeweld: fans van twee Eredivisie-clubs keihard op de vuist 🔗

👉 Perez: hekelt 'achterlijke' speler bij Ajax-Twente: 'Hij is helemaal van het padje' 🔗

👉 FC Twente komt in zoektocht naar vervanger Steijn uit bij man van 18 goals dit seizoen 🔗