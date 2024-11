Sander Schimmelpenninck trekt zorgwekkende conclusie na Twente - Lazio: 'Dit is hoe normalisering werkt'

Sander Schimmelpenninck trekt, mede na het Europa League-duel tussen FC Twente en Lazio, een zorgwekkende conclusie: "Twente heeft een extreemrechts probleem". Daarmee doelt de ondernemer, journalist en opiniemaker overigens niet zozeer op de club, als wel de gehele regio Twente.

Tijdens het duel tussen de Tukkers en de Italiaanse club, dat op 24 oktober eindigde in een 0-2 overwinning voor de bezoekers, werden vanaf de tribunes van de Grolsch Veste racistische teksten richting donkere spelers van de tegenpartij gebezigd. De UEFA acht dat dusdanig bewezen dat FC Twente vrijdag bekendmaakte dat Vak P, waar de fanatiekste aanhang zich ophoudt, op lat van de Europese voetbalbond deels gesloten zal worden voor de eerstvolgende thuiswedstrijd, tegen Union Saint-Gilloise op 28 november. Daarnaast kreeg de club een boete opgelegd van in totaal 83.125 euro, al heeft die straf (ook) betrekking op onder meer het gooien van drinkbekers op het veld en het tonen van een spandoek dat niet door de beugel kan.

Schimmelpenninck groeide zelf op in het Twentse Diepenheim en ging naar school in Hengelo en Lochem - en kent de regio dus goed. Mede naar aanleiding van de racistische leuzen bij bovengenoemde wedstrijd concludeert de oud-hoofdredacteur van Quote in een story op Instagram dat Twente 'een extreemrechts probleem' heeft. Als tweede argument voor die stelling voegt Schimmelpenninck een screenshot van een Tubantia-artikel (uit 2021) toe, waarin wordt bericht over racistische teksten en een hakenkruis die door 'extreem-rechtse activisten' op meerdere plekken in de regio waren achtergelaten.

"Ik rijg bijna wekelijks berichten van leraren, raadsleden en zelfs voetbaltrainers uit Twente die zich extreem zorgen maken over normalisering (van) extreemrechtse en zelfs nazi-ideeën bij jongeren", schrijft Schimmelpenninck in een derde story. 'Is toch grappig', omschrijft de journalist de in zijn ogen verkeerde reactie daarop. "Tot niemand er nog wat van durft te zeggen. Dat is hoe normalisering werkt", waarschuwt Schimmelpenninck.

