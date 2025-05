Van Wolfswinkel kijkt op papiertje van Aletha Leidelmeijer, verslaggeefster zegt ‘sorry’

greep zondag met FC Twente naast een Conference League-ticket. De Enschedeërs verloren in de finale van de play-offs met 3-2 van AZ, na nota bene een 0-2 voorsprong. Van Wolfswinkel verscheen na afloop teleurgesteld voor de camera van ESPN, maar was niet alleen maar bedroefd.

FC Twente leidde binnen 40 minuten met 0-2 in Alkmaar door twee doelpunten van Sem Steijn, maar Mexx Meerdink deed nog voor rust iets terug namens AZ. In de tweede helft trok AZ de wedstrijd uiteindelijk naar zich toe: Ruben van Bommel tekende in de 53ste minuut voor de gelijkmaker, waarna Ibrahim Sadiq in de 94ste minuut van de wedstrijd uitgroeide tot matchwinner. “Ik denk dat het beide kanten op had kunnen vallen. Het is een mooie finale geweest. Helaas valt het voor ons de verkeerde kant op”, luidt de eerste reactie van Van Wolfswinkel

“Ik denk dat we in de eerste helft een heel goed Twente hebben gezien. In de tweede helft kwam AZ wat beter in de wedstrijd, maar we hebben nog genoeg mogelijkheden gecreëerd. Het was wel minder dan in de eerste helft. Al met al was het een hele mooie en goede wedstrijd”, vervolgt de aanvoerder en aanvalsleider van FC Twente.

Van Wolfswinkel was zelf in de eerste helft betrokken bij twee discutabele momenten. In de twintigste minuut verdiende de routinier een strafschop, na een duel met verdediger Alexandre Penetra. De beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük zorgde voor veel boosheid bij AZ. “Dat was slim, hè? Marciano Vink zei: elke slimme speler weet dat hij zijn voet zo moet neerzetten”, zegt verslaggeefster Aletha Leidelmeijer tegen Van Wolfswinkel. De spits vindt de strafschop terecht: “Hij kan hem geven, denk ik.”

Van Wolfswinkel kijkt vervolgens op een papiertje dat ligt op de desk van ESPN waar het interview plaatsvindt. “Ik zie op jouw papier staan: onterechte strafschop Van Wolfswinkel”, richt hij zich tot Leidelmeijer.

“Met een vraagteken!”, schiet Leidelmeijer meteen in de verdediging. Van Wolfswinkel wijst naar het papiertje en reageert: “Daar zie ik geen vraagteken staan, hoor. Maar maakt niet uit.” Leidelmeijer excuseert zich vervolgens: “Oh, sorry.”

In de blessuretijd van de eerste helft leek Van Wolfswinkel even te moeten vrezen voor een rode kaart. De spits ging door op Penetra en kreeg geel van Gözübüyük. Vervolgens kwam videoscheidsrechter Pol van Boekel op de lijn bij Gözübüyük. Laatstgenoemde bekeek het moment op het VAR-scherm, maar liet zich niet overrulen door Van Boekel en liet Van Wolfswinkel wegkomen met geel.

“Voor mijn gevoel was het totaal geen rood”, reageert Van Wolfswinkel op dat moment. “Ik was heel verbaasd dat de scheidsrechter naar de kant werd geroepen. Ik raak hem op zijn voet, ik wil de bal blokken. Het valt allemaal wel mee.”

