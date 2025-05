Goes benadeelt AZ met bizarre actie: 'Waar komt dit toch vandaan?!'

Een absurde actie van in de wedstrijd tussen AZ en FC Twente. De verdediger ving Bas Kuipers op toen de linksback van Twente terug naar zijn eigen helft wilde sprinten.

Kort na de pauze was Kuipers mee naar voren gekomen voor een hoekschop van Twente, maar die leverde niets op. AZ-keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro wilde de bal snel uittrappen om het spel te hervatten. Uitgerekend zijn teamgenoot Goes verhinderde dat, door doelbewust Kuipers de doorgang te blokkeren.

Artikel gaat verder onder video

In het strafschopgebied werd Kuipers opgevangen door Goes, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük het spel stillegde. De actie van de AZ-verdediger verbijsterde ESPN-commentator Michiel Teeling. “Waarom doe je dit? Waar komt dit toch vandaan? Nota bene als AZ de doeltrap mag nemen en echt graag op jacht zal willen gaan naar de 2-2. Dit kun je niet uitleggen.”

In de eerste helft was er ook een opmerkelijk moment rondom Goes. Toen Sem Steijn een penalty wilde gaan nemen, was er buiten het zestienmetergebied een incident tussen Goes en Michel Vlap. Het was niet geheel duidelijk wat er gebeurde, maar Goes lag plots op de grond, waardoor Steijn de penalty niet meteen kon nemen. Gözübüyük mengde zich in de situatie, waarna Steijn alsnog aantrad voor de strafschop, en scoorde.

