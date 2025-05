Goes speelt hoofdrol bij penalty waar hij niets mee te maken heeft

FC Twente is vroeg op voorsprong gekomen in de play-offwedstrijd tegen AZ. Een discutabele penalty van Sem Steijn betekende de 0-1 in het AFAS Stadion. Vlak voor het nemen van de penalty was er een opvallend moment met in de hoofdrol.

In de negentiende minuut gaf Daan Rots vanaf de linkerflank een lage voorzet op Ricky van Wolfswinkel, die net als Alexandre Penetra bij de bal probeerde te komen. Daardoor was er contact tussen Van Wolfswinkel en Penetra. Na drie seconden bedenktijd blies arbiter Serdar Gözübüyük voor een strafschop.

Van Wolfswinkel tikte eerst tegen de kuit van Penetra, waarna Penetra de bal wegtrapte – en daarbij ook de spits van Twente raakte. Van Wolfswinkel ging gillend naar het gras en kreeg de penalty mee. Videoscheidsrechter Pol van Boekel zag geen reden om in te grijpen.

Toen Steijn de penalty wilde gaan nemen, was er buiten het zestienmetergebied een incident tussen Wouter Goes en Michel Vlap. Het was niet geheel duidelijk wat er gebeurde, maar Goes lag plots op de grond, waardoor Steijn de penalty niet meteen kon nemen. Gözübüyük mengde zich in de situatie, waarna Steijn alsnog aantrad voor de strafschop, en scoorde.

Sem Steijn maakt uit een strafschop de 0-1! Terechte penalty voor FC Twente? 🤨#aztwe — ESPN NL (@ESPNnl) May 25, 2025

