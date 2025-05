LIVE finale play-offs | Opstellingen AZ en Twente bekend: deze 22 namen staan om 18.00 uur aan de aftrap

AZ en FC Twente gaan in de finale van de play-offs uitvechten wie het laatste Europese ticket bemachtigt. Er staat een plek in de tweede voorronde van de Conference League op het spel. Volg de ontwikkelingen hier live!

AZ was in de halve finale van de play-offs met 4-1 te sterk voor sc Heerenveen, waardoor de nummer vijf van de Eredivisie een plek in de finale bemachtigde. In het eigen AFAS Stadion is FC Twente de tegenstander. De Tukkers wonnen na verlenging met 3-2 van NEC, maar zullen het moeten doen zonder de geschorste Alec Van Hoorenbeeck, die rood kreeg tegen de Nijmegenaren. Het duel tussen de nummers vijf en zes van het afgelopen Eredivisieseizoen gaat om 18.00 uur van start en is te volgen in dit liveblog.