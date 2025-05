AZ wil transferrecord verpulveren: vraagprijs van 30 miljoen euro

AZ verlangt een bedrag van liefst dertig miljoen euro voor clubtopscorer , zo weet De Telegraaf. De Ierse spits staat in de belangstelling van Leeds United, dat komend seizoen terugkeert naar de Premier League. Met dat bedrag zou AZ het vorige transferrecord ruim verbreken.

Dat Leeds United een oogje heeft op Parrott, is al wat langer bekend. Waar AZ volgens Ierse media een bedrag van 25 miljoen euro voor de spits wil hebben, doet De Telegraaf daar nog een schepje bovenop. Volgens de krant willen de Alkmaarders namelijk liefst dertig miljoen euro ontvangen voor de clubtopscorer, die afgelopen zomer voor zo’n vier miljoen euro werd overgenomen van Tottenham Hotspur. Leeds United zou echter niet van plan zijn om dat bedrag te betalen.

Mocht AZ de Engelse promovendus weten te overtuigen dertig miljoen euro te betalen, zal Parrott het transferrecord ruim verbreken. Op dit moment staat dat op naam van Alireza Jahanbakhsh, die in de zomer van 2018 voor 22,5 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion verkaste. Ook Vincent Janssen – voor 22 miljoen euro naar Tottenham Hotspur – en Tijjani Reijnders – voor 20,5 miljoen euro naar AC Milan – leverden AZ meer dan twintig miljoen euro op.

Hoewel Parrott AZ deze zomer dus kan verlaten, kan de spits zijn ploeg dit weekend nog een zeer grote dienst bewijzen. De Alkmaarders nemen het zondagavond in eigen huis op tegen FC Twente in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Ier miste het slot van de competitie met een blessure, maar is fit genoeg om tegen Twente aan de aftrap te verschijnen. Maarten Martens wilde nog niet kwijt of hij voor Parrott of Mexx Meerdink kiest in de finale van de play-offs.

