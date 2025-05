AZ is er vroeg bij en hengelt eerste zomeraankoop binnen

De aanstaande eerste aankoop van AZ komende zomer, is woensdagavond gespot op de tribunes tijdens de belangrijke 2-3 overwinning van de club op FC Twente. Mateo Chávez heeft een vijfjarig contract getekend in Alkmaar.

Woensdagavond wist AZ met 2-3 te winnen van FC Twente. Beide ploegen waren voorafgaand aan de wedstrijd al geplaatst voor de play-offs om Conference League-voetbal, maar toch was de inzet van de wedstrijd niet gering. AZ en Twente maken allebei nog kans op de vijfde plek in de Eredivisie. De ploeg die op die positie eindigt, zal namelijk zowel de halve finale als de eventuele finale van de play-offs in eigen huis spelen. AZ deed goede zaken door te winnen en gaat met twee punten voorsprong op Twente de laatste speelronde in. De Tukkers spelen tegen Ajax, dat nog in de titelstrijd verwikkeld is; AZ neemt het op tegen Almere City, dat reeds gedegradeerd is.

Tijdens de enerverende wedstrijd in Enschede van afgelopen woensdag was er een belangrijke nieuwe toeschouwer aanwezig op de tribune. Mateo Chávez, die nu voor AZ heeft getekend, werd gespot door oplettende kijkers. Eerder verscheen er al een foto waarop Chávez te zien is na zijn aankomst in Nederland.

Wie is Mateo Chávez?

Chávez is een 21-jarige Mexicaanse linksback, die uitkomt voor Guadalajara, ook wel Chivas, op het hoogste niveau van Mexico. Chávez is tevens jeugdinternational voor de Onder 23 va het Noord-Amerikaanse land. ESPN meldde in april dat AZ de linksback binnen wilde halen en zo’n twee miljoen euro zou betalen. De Telegraaf meldt nu dat de Noord-Hollandse club tussen de twee en tweeënhalf miljoen euro neerlegt voor de Mexicaan.

Toch nog een AZ’er op de tribune in Enschede! Mateo Chávez. ✅ https://t.co/pUcucVyLqB pic.twitter.com/xlrBkrOGou — ً (@WeghorstonFire) May 14, 2025

