Gözübüyük staat 100 seconden voor het scherm en laat zich niet overrulen

Een opvallend moment in de play-offwedstrijd tussen AZ en FC Twente. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had ruim anderhalve minuut nodig om een overtreding van te bekijken en negeerde daarna het advies van videoscheidsrechter Pol van Boekel om een rode kaart uit te delen.

Gözübüyük gaf een gele kaart toen Van Wolfswinkel met zijn noppen op de kuit van Alexandre Penetra stond, in de blessuretijd van de eerste helft. Videoscheidsrechter Van Boekel riep hem vervolgens naar de kant om de situatie andermaal te beoordelen. Gözübüyük keek lang naar de beelden - zo’n honderd seconden – en besloot daarna om vast te houden aan zijn eerste beslissing.

Artikel gaat verder onder video

"Laten we het erop houden dat Van Wolfswinkel hier ontzettend goed wegkomt", concludeert ESPN-commentator Michiel Teeling. Analist Marciano Vink is het eens met de gele kaart. "Aan het begin van het seizoen was dit waarschijnlijk eerder rood geweest. Zo werkt dat nu eenmaal. Aan het begin is het allemaal heel streng, maar één iemand mag bij de scheidsrechter komen klagen, maar nu… Van Wolfswinkel raakt z’n kuit, maar hij schampt erlangs. Ik denk dat ‘donkergeel’ meer dan terecht is.."

Volg de wedstrijd tussen AZ en FC Twente in ons liveverslag!

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Twijfel bij de arbitrage: de VAR roept Serdar Gözübüyük naar het scherm, maar hij houdt het bij geel voor Ricky van Wolfswinkel 🖥️🟨#aztwe — ESPN NL (@ESPNnl) May 25, 2025

Vind jij dat Serdar Gözübüyük de juiste beslissing heeft genomen door Ricky van Wolfswinkel geen rode kaart te geven? Laden... 55.5% Ja, gele kaart was voldoende 40.2% Nee, het had rood moeten zijn 4.3% Twijfel, ik weet het niet zeker 254 stemmen

