Przemyslaw Tyton en Sontje Hansen zijn woedend op elkaar na vreemde actie

Aan opwinding geen gebrek in de eerste minuten van de tweede helft van de ontmoeting tussen FC Twente en NEC in de halve finale van de play-offs voor een plekje in de voorronde van de Conference League. NEC kwam al snel na de hervatting op fraaie wijze op gelijke hoogte. Vlak daarna ging wild door op . De doelman van FC Twente was niet blij met de actie, Hansen evenmin met diens reactie. Scheidsrechter Sander van der Eijk gaf de aanvaller van NEC uiteindelijk een gele kaart.

Volg de ontmoeting tussen FC Twente en NEC hier LIVE!

NEC voerde de druk op FC Twente vanaf de start van de tweede helft op. FC Twente was in het grootste gedeelte van de eerste helft de bovenliggende partij en opende al na zestien minuten via Michal Sadilek de score. De thuisploeg kreeg vervolgens mogelijkheden op een tweede, maar die bleven uit. Na 41 minuten kantende het wedstrijdbeeld. Alec van Hoorenbeeck trok aan de noodrem en haalde een doorgebroken speler neer. Scheidsrechter Van der Eijk kon niet anders dan de verdediger van FC Twente met rood van het veld sturen.

Artikel gaat verder onder video

FC Twente liep na het startsignaal voor de tweede helft meteen terug, maar kreeg al snel de gelijkmaker om de oren. Kodai Sano schoot schitterend binnen: 1-1. Vlak daarna ontstond er een opstootje na een vreemde actie van Hansen. De aanvaller ging door op Tyton, die de bal nog net kwijt kon. Hansen vloog echter in op de Poolse doelman, die - zo leek het - licht werd geraakt op zijn voet. Tyton schrok vooral van de actie van Hansen en ging verhaal halen. Hansen reageerde op zijn beurt woedend op de reactie van Tyton. De voormalig Ajacied leek van mening te zijn dat Tyton zich aanstelde. Er werd vervolgens door verschillende spelers wat geduwd en aan shirts getrokken, maar Van der Eijk hield het uiteindelijk bij een gele kaart voor Hansen.

😯 Oulà ! Hansen n'y est pas allé de main morte, tacler Przemysław Tytoń. Mais il s'en sort avec un jaune car apparemment il ne l'a pas touché. #TWENEC pic.twitter.com/UMmyussEww — 🇫🇷 Foot néerlandais 🇳🇱 (@Foot_NL) May 22, 2025

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Ten Hag is als trainer terug in Nederland en staat open voor Twente 🔗

👉 Zechiël definitief weg bij Feyenoord? 'Bruggink spreekt met middenvelder' 🔗

👉 Van Hooijdonk: 'Steijn mist één ding in het moderne topvoetbal' 🔗

👉 Oosting doet boekje open over Feyenoord-speler: 'Die is boos geboren' 🔗