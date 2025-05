FC Twente verkeerde in het slot van de Eredivisie niet in al te goede vorm. Na een thuiszege op FC Utrecht werd er in de laatste twee wedstrijden, tegen AZ en Ajax, verloren.

Daar tegenover staat met NEC een ploeg die juist in uitstekende vorm verkeert. In de laatste drie duels werd er een eindsprint ingezet, met zeges bij Ajax en Heracles en in eigen huis tegen NAC. Daardoor werden de play-offs toch nog bereikt.