FC Twente-sterkhouder doet bizarre onthulling: 'Zeven weken met gebroken teen gespeeld'

heeft afgelopen seizoen een week of zeven met een gebroken teen gespeeld. Dat verklapt de spits in gesprek met FC Twente TV. De Tukkers moesten het in de tweede seizoenshelft al stellen zonder de andere spits Sam Lammers, waardoor Van Wolfswinkel zich genoodzaakt zag om dit besluit te nemen.

FC Twente kreeg afgelopen seizoen voor het eerst sinds jaren weer te maken met de dubbele belasting. In het seizoen 2023-2024 eindigde de ploeg van trainer Joseph Oosting op een knappe derde plaats in de Eredivisie. Daarmee werd een plek in de derde voorronde van de Champions League verdiend, waarin Red Bull Salzburg over twee wedstrijden te sterk was. Desondanks was FC Twente verzekerd van minimaal acht wedstrijden in de competitiefase van de Europa League, wat dus zorgde voor een extra belasting.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Twente wil vier middenvelders, maar heeft concurrentie van NEC en FC Utrecht

De extra wedstrijden vielen ook te merken in de selectie van FC Twente, waar vooral na de winterstop meerdere pijntjes optraden. Lammers liep in de winterstop een bilspierblessure op, die hem lange tijd aan de kant hield. In die periode kreeg ook Van Wolfswinkel te maken met een blessure, hij had namelijk zijn teen gebroken.

LEES OOK: Robin Pröpper keert jaar na vertrek bij FC Twente terug in Eredivisie

"Ik heb denk ik een week of zeven met een gebroken teen gespeeld, waardoor ik ook niet kon trainen", onthult hij. "In die zeven weken ben ik alleen maar binnen geweest eigenlijk. Voor de wedstrijd. Waarbij ik wel moet zeggen dat het mijn keuze is geweest om het zo in te vullen, maar een kwartier voor de warming-up ging er een spuit in en dan kon ik spelen."

Nu geeft Van Wolfswinkel toe dat hij wel ontzettend veel last van die blessure had. "Na elke wedstrijd komt die klap weer en dat was niet lekker. Alleen in die fase vond ik dat het nodig was, voor de ploeg", benadrukt de 36-jarige spits, die ook komend seizoen in het shirt van FC Twente speelt. "Ook gezien de blessure van Sam Lammers en de belangrijke Europese wedstrijden die er voor ons waren, heb ik ervoor gekozen om het zo in te vullen. Ik zou het zo weer doen."

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Sem Steijn onthult wat Jari Litmanen in de Johan Cruijff ArenA tegen hem zei 🔗

👉 Schimmelpenninck schaamt zich kapot voor Twente na zelfdoding fan (24) 🔗

👉 TD Arnold Bruggink legt taken bij FC Twente per direct neer 🔗

👉 Van Wolfswinkel kijkt op papiertje van Aletha Leidelmeijer, verslaggeefster zegt ‘sorry’ 🔗

👉 Nóg meer supportersgeweld: fans van twee Eredivisie-clubs keihard op de vuist 🔗