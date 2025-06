FC Twente wil vier middenvelders, maar heeft concurrentie van NEC en FC Utrecht

FC Twente heeft een viertal spelers op de korrel om de middenlinie te gaan versterken. , , en staan allen hoog op het verlanglijstje van technisch directeur Jan Streuer. De Telegraaf weet echter te melden dat de concurrentie flink is voor de Tukkers.

Na het fraaie seizoen 2023-2024, waarin FC Twente op een knappe derde plaats eindigde, verliep het afgelopen seizoen wat minder positief voor de ploeg van trainer Joseph Oosting. De Twentse club eindigde op een, zeker voor de supporters, teleurstellende zesde plaats. Bovendien liep het plaatsing voor Europees voetbal mis nadat het in de finale van de play-offs in extremis verloor van AZ (3-2).

Komende zomer zal er veel gaan gebeuren op het gebied van transfers in Enschede. Zo nam FC Twente al afscheid van middenvelders Sem Steijn en Michal Sadilek, die respectievelijk overstappen naar Feyenoord en Slavia Praag. Daarnaast houdt de club ook nog een serieus rekening met een vertrek van Michel Vlap, die in De Grolsch Veste over een aflopend contract beschikt.

Als vervanger van Steijn heeft FC Twente Tjaronn Chery op het oog. De inmiddels 37-jarige middenvelder staat momenteel onder contract bij het Belgische Royan Antwerp FC, maar zou kunnen vertrekken. Chery komt uit de jeugdopleiding van FC Twente, maar wist niet door te breken in het eerste elftal. Het is geen uitgemaakte zaak dat hij naar Enschede zal vertrekken, want ook NEC, waar hij eerder al op huurbasis speelde, aast op de ervaren middenvelder. Daarnaast wil zijn huidige club hem ook behouden.

In de strijd om Van den Belt heeft FC Twente ook concurrentie van NEC. De multifunctionele middenvelder werd het afgelopen seizoen door Feyenoord aan het Spaanse CD Castellon, waar hij samenwerkte met Dick Schreuder, die komend seizoen de scepter zwaait in Nijmegen. Ook clubs van het Spaanse hoogste en op één na hoogste niveau zijn in de markt voor de voormalig PEC Zwolle-middenvelder, die geen perspectief meer heeft bij Feyenoord.

FC Twente knokt met FC Utrecht om Zechiël

Dan is FC Twente ook nog in de race voor een andere Feyenoord-middenvelder, namelijk Zechiël. Ook hierin staan de Enschedeërs niet alleen. De club van trainer Oosting heeft hierbij concurrentie van FC Utrecht, dat ook wel oren heeft naar de talentvolle middenvelder. Het afgelopen halfjaar werd Zechiël door Feyenoord verhuurd aan Sparta Rotterdam waar hij een prima indruk wist achter te laten. Naast FC Twente en FC Utrecht is er ook nog buitenlandse interesse voor Zechiël. Feyenoord is overigens alleen bereid om te praten over een verhuur van de21-jarige defensieve middenvelder.

Tot slot is er nog Sparta-middenvelder Kitolano, die door FC Twente wordt gezien als een 'zeer interessante speler'. De Tukkers volgen de situatie van de 23-jarige Noorse middenvelder dan ook aandachtig. Wel komt Kitolano pas in beeld als er een andere middenvelder vertrekt, zoals bijvoorbeeld Vlap.

