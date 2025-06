'Na NEC willen ook FC Twente en CL-deelnemer El Kachati'

heeft de clubs voor het uitkiezen, weet Bild te melden. Eerder werden NEC Nijmegen, Hannover 96 en Schalke 04 genoemd, maar die clubs krijgen er volgens de Duitse krant concurrentie bij van FC Twente en Celtic.

De sterspeler van Telstar was in de finale van de play-offs om promotie met een doelpunt wederom belangrijk voor zijn team, dat met 1-3 won van Willem II. De spits, die in het reguliere Keuken Kampioen Divisie-seizoen negentien goals maakte, gaat niet met Telstar mee de Eredivisie in. Het contract van de Marokkaanse jeugdinternational loopt af.

Afgelopen week, na de finale, sprak Hans Kraay jr. namens ESPN met El Kachati. De spits bevestigde dat NEC hem ‘verschrikkelijk graag wil hebben’. “Mijn zaakwaarnemers hebben contact gehad met NEC en met meerdere clubs.” Een van die andere clubs is Hannover 96. De directeur van de Duitse club geeft in Bild aan al mondeling akkoord te zijn geweest met El Kachati, maar dat de deal niet op tijd is getekend. “Voor ons is de zaak nu afgedaan”, aldus Marcus Mann.

Eerder werd ook Schalke 04 genoemd. Volgens Bild komen bij de lijst van geïnteresseerde clubs nu ook FC Twente en Celtic. Twente plaatste zich niet voor Europees voetbal voor het komende seizoen, Celtic stroomt in in de play-offronde van de Champions League. Eerder zou El Kachati ook al Austria Wien afgewezen hebben.

