Sparta Rotterdam moet serieus rekening houden met vertrek van sterkhouder

lijkt op weg naar de uitgang bij Sparta Rotterdam. De 27-jarige spits zou bij een goed bod mogen vertrekken uit Rotterdam en mag zich verheugen op de interesse van het Japanse Júbilo Iwata, meldt Voetbal International. Daarnaast is er ook interesse vanuit de Championship.

Lauritsen maakte in de zomer van 2022 de overstap van het Noorse Odds BK naar Sparta Rotterdam. De boomlange Noor wist zich direct te ontpoppen tot een belangrijke speler voor de Spangenaren. Afgelopen seizoen werd Lauritsen met tien treffers in 33 wedstrijden topscorer voor het Sparta Rotterdam van trainer Maurice Steijn.

In Rotterdam heeft Lauritsen nog een contract tot medio 2026, waardoor de Kasteelheren de Noor wel moeten verkopen om nog goed aan hem te verdienen. Mogelijk biedt het Japanse Júbilo Iwata de uitkomst. De Japanse club heeft zich recentelijk gemeld bij de entourage van de spits, die ook wel lijkt open te staan voor een stap naar Japan.

Júbilo Iwata zou bereid zijn om flink de knip te trekken voor Lauritsen, al is het nog maar de vraag of het kan voldoen aan de vraagprijs van Sparta. De club schijnt een fors bedrag te willen voor de spits die in 107 wedstrijden voor de Spangenaren tot 38 doelpunten en 16 assists kwam. Bij de Japanse club zou Lauritsen een andere voormalig Eredivisie-speler kunnen treffen, eerder deze window maakte Jan Van den Bergh de overstap van NAC naar Júbilo Iwata.

Er is nog veel meer interesse voor Lauritsen. Zo is er ook vanuit de Championship geïnformeerd naar de 1,96 meter lange spits. Oxford United, Millwall en Hull City zouden de spits recentelijk in de gaten hebben gehouden. Vooralsnog is alleen Júbilo Iwata concreet.

