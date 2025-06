PSV wil naast Olij nóg een Sparta-speler vastleggen - maar moet wel ‘miljoenen’ betalen

PSV heeft zich opnieuw gemeld bij Sparta. De Eindhovenaren willen zoals bekend dolgraag overnemen van de club uit Rotterdam, maar hebben naast de doelman nóg een Spartaan in het vizier. Mounir Boualin van Soccernews meldde vorige maand al dat PSV serieus geïnteresseerd is in Marvin Young en nu laat clubwatcher Rik Elfrink weten dat de landskampioen daadwerkelijk werk maakt van diens komst. Volgens de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad zal PSV wel ‘miljoenen’ moeten betalen om de verdediger los te kunnen weken.

Young is afkomstig uit de geprezen jeugdopleiding van Sparta. Hij sloot vorig seizoen definitief aan bij de hoofdmacht en kwam tot op heden tot 28 wedstrijden op het hoogste niveau. PSV wil hem graag overnemen, maar zal wel diep in de buidel moeten tasten. “PSV heeft zich bij Sparta inmiddels gemeld voor Young, net als voor Olij. We gaan zien hoe zich dat ontwikkelt. De Spartanen zitten hoog in de boom en willen miljoenen zien”, zo schrijft Elfrink zondagmiddag op X. Young heeft bij Sparta nog een contract tot de zomer van 2029.

PSV is al druk bezig met de selectie voor volgend seizoen. De verwachting is dat meerdere sterkhouders de deur van het Philips Stadion achter zich dicht zullen trekken. Zo zijn onder meer verdedigers Olivier Boscagli, Rick Karsdorp, Richard Ledezma (allen een aflopend contract) en Tyrell Malacia (gehuurd van Manchester United) al vertrokken. De defensie kan dus wel wat nieuwe impulsen gebruiken. Young is een van de spelers die daarvoor in aanmerking komen. Dat geldt ook voor Nobel Mendy. Hij staat nu nog onder contract bij Real Betis, maar PSV lijkt hem spoedig te mogen verwelkomen.

‘Ervaren kanon’

Zowel Young als Mendy geldt overigens niet als topversterking voor de achterhoede. “Daarnaast moet er dan nog een ‘ervaren kanon’ komen, de rol waarvoor Ko Itakura (van Borussia Mönchengladbach) al tijden in beeld is”, zo schrijft Elfrink op de website van het Eindhovens Dagblad. Volgens de clubwatcher heeft de Japanse verdediger, die een verleden heeft bij FC Groningen, echter ‘nogal wat te kiezen en kan hij ook voor een ander Duits avontuur gaan’. “Gebeurt dat, dan moet PSV doorschakelen. De club wil overigens niet net als vorig jaar het grootste deel van de transferperiode (destijds met Sepp van den Berg) op één speler gokken. Interessant is dat PSV ook nog een linksback wil halen, waardoor de totale bezetting dus weer op negen verdedigers kan uitkomen”, zo klinkt het.

Young kan zowel centraal achterin als op de rechtsbackpositie uit de voeten. Mendy is tevens een centrale verdediger, maar zou ook de linkerflank kunnen bestrijken. PSV hoopt desondanks een ‘echte’ linksback vast te leggen, zoals het begin dit kalenderjaar deed met Malacia. De oud-speler van Manchester United kon weinig potten breken in Eindhovense dienst, maar met hem had trainer Peter Bosz wel een goed alternatief voor Mauro Júnior achter de hand. Bosz wil die positie opnieuw dubbel bezet hebben. Welke speler daarvoor in aanmerking komt, is volgens Elfrink ‘nog onbekend’.

PSV heeft zich bij Sparta inmiddels gemeld voor Marvin Young, net als voor Olij. We gaan zien hoe zich dat ontwikkelt. De Spartanen zitten hoog in de boom en willen miljoenen zien. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 1, 2025

