Feyenoord en PSV gaan strijd met Ajax aan om felbegeerd doelwit

Ajax is niet de enige gegadigde voor de diensten van , zo weet Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Volgens de clubwatcher van de Amsterdammers zijn er nog vijf clubs met serieuze belangstelling voor de doelman van NEC, waaronder Feyenoord en PSV.

Donderdag kwam naar buiten dat Ajax serieus overweegt om een bod te doen op Roefs. Na het vertrek van Diant Ramaj afgelopen winter werd Matheus op huurbasis gehaald. De samenwerking met de Braziliaan blijft echter beperkt tot een half seizoen. Ondertussen is er ook nog geen akkoord bereikt met Remko Pasveer over een nieuw contract, waardoor Jay Gorter voorlopig de enige doelman is voor komend seizoen. Ajax is er dus alles aan gelegen deze zomer in ieder geval nog een keeper aan de selectie toe te voegen.

Daarvoor zijn de Amsterdammers uitgekomen bij de 22-jarige Roefs, voor wie NEC een vraagprijs van minstens zes miljoen euro zou hanteren. Ajax probeert die prijs wat te drukken door Kristian Hlynsson in te zetten als ruilspeler in de onderhandelingen. Daarnaast volgt de nummer twee van Nederland ook Jeffrey de Lange, Dominik Kotarski en Kayne van Oevelen.

Mocht Ajax daadwerkelijk werk gaan maken van de komst van Roefs, zal het de nodige anderen geïnteresseerden moeten aftroeven, zo weet Inan. Volgens de journalist is er namelijk een vijftal andere clubs met interesse voor de jonge doelman, die afgelopen seizoen veel indruk maakte. Zowel Feyenoord als PSV vallen onder die ploegen. Wie de overige geïnteresseerden zijn, is niet bekend.

