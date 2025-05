‘Ajax wil ruilspeler inzetten in onderhandelingen Roefs’

Ajax is geïnteresseerd in , dat meldde Voetbal International donderdag al. Omdat de vraagprijs van NEC Nijmegen neer zou komen op een bedrag van zes miljoen euro, overweegt Ajax om in te zetten als ruilspeler in de onderhandelingen voor de doelman. Dat meldt Mounir Boualin van SoccerNews.

Ajax gaat in gesprek met Remko Pasveer om zijn aflopende contract te verlengen, maar de optie tot koop van de gehuurde tweede doelman Matheus Lima Magalhães is niet gelicht, zo meldde De Telegraaf. Omdat Jay Gorter ook op weg is naar de uitgang, gaan de Amsterdammers op zoek naar een nieuwe tweede doelman.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Analisten lovend over Ajax-target: ‘Vraagprijs aan de hoge kant, maar veel potentie

Jeffrey de Lange (Olympique Marseille), Dominik Kotarski (PAOK Saloniki) en Kayne van Oevelen (FC Volendam) worden allemaal genoemd als opties voor de vacante positie van reservedoelman, maar Robin Roefs van NEC zou ‘hoog op de shortlist’ staan bij Ajax.

NEC verlangt volgens Voetbal International een bedrag van zes miljoen euro voor Roefs. ‘Momenteel te gortig voor Ajax’, stelt Boualin. Volgens de transferjournalist zou de club Hlynsson willen betrekken in de deal, om zo de transfersom omlaag te krijgen. De IJslander wordt gezien als overbodig en werd het afgelopen half jaar al uitgeleend aan Sparta Rotterdam.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Gordon verbaast zich over Farioli: 'Appartement nog niet opgezegd' 🔗

👉 Vaste Ajax-volger juicht vertrek Wout Weghorst toe 🔗

👉 Gigantische dreun dreigt voor Ajax: na Farioli azen ook vijf 'steunpilaren' op vertrek 🔗

👉 ‘Ajax overweegt terugkeer van doelman’ 🔗

👉 Verrassend: Perez noemt Ajacied in discussie over beste Eredivisiespeler 🔗