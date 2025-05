‘Ajax wil aanval versterken met spits zonder doelpunten’

Ajax heeft serieuze belangstelling voor Anton Matkovic. De negentienjarige aanvaller van NK Osijek geldt als een toptalent en wordt in Kroatië omschreven als ‘juweel van Osijek’. Volgens 24Sata is Ajax een van de clubs die Matkovic op de radar heeft.

De negentienjarige Matkovic is een 1,91 meter lange spits, die ook op de flanken uit de voeten kan. Afgelopen seizoen kwam hij vijftien competitieduels in actie voor Osijek, maar daarin wist de Kroaat niet te scoren. Wel gaf hij een keer een assist. Desondanks zien veel Europese clubs de potentie van Matkovic, die een groot deel van de tweede seizoenshelft miste met een ingescheurde kruisband. De verwachting is dat hij daar deze zomer volledig van is hersteld.

Aan het begin van het seizoen wist Matkovic wel twee keer te scoren in de voorrondeduels voor de Conference League tegen Zira, maar voor een speler met zijn potentie was dit onder de verwachtingen. Toch zijn er volgens 24Sata tal van Europese clubs geïnteresseerd in de jongeling, waaronder Ajax. Osijek zou naar verluidt een bedrag van twee tot drie miljoen euro verlangen voor de spits.

Het is momenteel nog niet duidelijk of Ajax ook van plan is om aan die vraagprijs te voldoen. Matkovic beschikt bij Osijek nog over een contract tot medio 2027 en vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 5,6 miljoen euro. Mocht de aanvaller de overstap naar Amsterdam maken, wordt hij na Josip Sutalo, Jakov Medic en Borna Sosa de vierde Kroaat in de selectie. De twee laatstgenoemden staan echter al langer op de nominatie om te vertrekken.

