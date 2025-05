Tadic: ‘Dat is absoluut een reden om terug te keren bij Ajax’

is blij dat de keuze van Ajax voor een nieuwe trainer is gevallen op het duo Marcel Keizer en John Heitinga. In gesprek met De Telegraaf geeft de Serviër aan dat de terugkeer van laatstgenoemde voor hem een reden kan zijn ook weer naar Amsterdam te komen.

Tadic heeft vrijdag officieel afscheid genomen van Fenerbahçe. Daardoor kan de routinier transfervrij op zoek naar een nieuwe club, waarvoor hij al langer in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Ajax. Ook Southampton zou in de race zijn om de handtekening van de Serviër. In gesprek met De Telegraaf gaat Tadic in op een mogelijke terugkeer in Amsterdam, waar Heitinga en Keizer het komend seizoen voor het zeggen lijken te gaan hebben.

“De komst van John is absoluut een reden om eventueel terug te keren”, geeft de voormalig aanvoerder van Ajax aan. De twee werkten tussen januari en juni 2023 al samen, toen Heitinga het overnam van de ontslagen Alfred Schreuder. Uiteindelijk besloot toenmalig technisch directeur Sven Mislintat Heitinga geen langer verblijf te gunnen, na een meningsverschil over welke spelers moesten komen. Uiteindelijk werd Maurice Steijn aangesteld. Voor Tadic een van de redenen om te vertrekken naar Fenerbahçe. “Hoe Mislintat John behandelde, heeft me pijn gedaan en was voor mij een wake-up-call dat dit onder hem ook mij en ieder ander kon overkomen, want John ademde, dronk, at en sliep Ajax.”

‘Heitinga een geweldige coach en geweldig mens’

Tadic is blij dat Ajax Heitinga nu een nieuwe kans gaat geven. “Hij heeft de eerste keer geen eerlijke kans gehad en daarom verdient hij deze aanstelling, want hij deed het na het vertrek van Alfred Schreuder echt heel goed. Hij is een great coach en een great mens”, legt de linkspoot uit. “Hij is tactisch heel goed, heeft een fantastisch karakter en de juiste mentaliteit en hij is sociaal sterk.”

Niet alleen Tadic is zeer positief over Heitinga. “Denk je dat het toeval is dat Jurriën Timber, Mohammed Kudus, Edson Alvarez, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Brian Brobbey en ik allemaal zo enthousiast over hem zijn?”, vraagt de aanvaller, die aangeeft dat hij ‘heel goede’ ervaringen heeft met Heitinga. “Psychologisch top”, noemt hij de trainer. “Hij kent het gevoel bij de spelers en weet wie er een extra aai over zijn bol of een schop onder zijn kont nodig heeft. Als hij was gebleven, dan had ik nu nog voor Ajax gespeeld.”

Keert Tadic terug bij Ajax?

Maar keert Tadic deze zomer daadwerkelijk terug in Amsterdam? “Ajax is Daley Blinds en mijn club. Dus staan we daar altijd voor open”, geeft de Serviër toe. “We zullen zien hoe het loopt. Het allerbelangrijkste voor Ajax is dat John weer terug is”, houdt hij de deur open.

