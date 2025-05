Feyenoord-fan Rutger Castricum zorgt voor hilariteit met grap over Ajax

De naderende aanstelling van het trainersduo John Heitinga en Marcel Keizer bij Ajax was vrijdagavond ook onderwerp van gesprek bij De Oranjezomer. Feyenoord-aanhanger Rutger Castricum zorgde voor hilariteit in het praatprogramma.

“Even azijnzeiken: is Heitinga ook niet een beetje armoe, als je er met Ajax echt bovenop wil komen?”, vroeg Castricum allereerst aan presentator Johnny de Mol, die antwoordde: “Hij kent de jeugdspelers ontzettend goed, is een kind van de club met Ajax-DNA, hij is de juiste man om jonge spelers in te passen en hij heeft net bij Arne Slot kunnen zien hoe het moet.”

Castricum beaamde: “Dat is waar, ja. Dus jij bent er als Ajacied heel blij mee?” De Mol stelde: “Ik ben er heel blij mee. Jij vindt het armoe?” Daarna grapte de PowNed-presentator: “Nou ja, als Feyenoord-aanhanger vind ik het eigenlijk ook wel prima”, zegt Castricum, die voor gelach zorgt in de studio.”

Ook voormalig Telstar-voorzitter Pieter de Waard was aanwezig bij het SBS6-programma. Hij kent Keizer nog van diens periode als Telstar-trainer tussen 2012 en 2014. “Marcel Keizer heeft bij Telstar het vak geleerd, dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij Ajax samen met Heitinga weer op de rit krijgt. Onze spelers waren dolenthousiast over Keizer. Het is een heel rustige vent, ogenschijnlijk teruggetrokken – als hij niet voor de camera staat, kan je onwijs met hem lachen. Maar hij komt wat nors over. Ik denk wel dat het een goed duo is.”

